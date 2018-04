Dnes se k nám do redakce dostal mail, který pochyboval o tom, zda náš kolega Petr Pavlík skutečně strávil několik týdnů v Anglii. Současně s tím samozřejmě zpochybňoval i obsah jeho včerejšího článku o volání ze zahraničí. Chtěl bych vám všem napsat, že Mobil server nelže. Máme jistě své chyby, s nimiž se i díky vám můžeme potýkat, ale nejsme lháři. Nikdo v redakci. Jestliže kolega Pavlík psal o svých zkušenostech, psal skutečně o svých zkušenostech. Text článku nedal dohromady nad reklamními prospekty. Takový článek by u nás nevyšel.Ještě něco. V pondělí jsem si liboval, jaké to je, proležet část neděle v posteli. Pokud vám to někomu bylo minulý víkend odepřeno, můžete to dohnat zítra a pozítří. Vážně to není špatné. Já tentokrát pro změnu vyrážím do přírody.