Dnes se celé vydání jen hemží zajímavostmi z oblasti mobilních telefonů. Máme tu velmi zajímavého pomocníka do domácnosti od firmy Siemens, díky němuž si spojíte svůj mobil a pevnou linku do jediného systému. Hands-free sada od Nokie, která zvládá nejen svou primární funkci, ale dokáže také přehrávat MP3 soubory a přijímat FM rádio, to je věc, jež bude zajímat jistě všechny majitele telefonů Nokia. A nakonec je tu neuvěřitelně levný mobil, který sice kromě volání nic neumí, ale zato stojí jen pár set korun včetně volacího kreditu. No nekupte to. A i kdyby ne, tak si o tom můžete alespoň přečíst.