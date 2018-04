Dnes ráno jsem měl na stole, s jistým zpožděním, balík papíru, který obsahoval korektury Mobil magazínu. Vy nevíte co to je? U nás v redakci to již ví každý, protože připravit tištěný titul je přeci jen trochu jiná práce, než jakou známe z internetového deníku. Mohu-li vás požádat, držte nám palce. Pokud to uděláte, budete i vy mít svůj podíl na tom, že v září letošního roku si bude každý moci přečíst první Mobil server na papíře. Předem děkujeme.