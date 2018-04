Dnes pro vás máme zajímavou zprávu, která by však mohla zapadnout mezi recenzí a preview nových telefonů. Jde o to, že na letošním Invexu bude možné nechat se na Výstavišti navigovat pomocí textových zpráv. Praktická aplikace, která pokud by byly textovky novinkou, mohla fungovat jako jejich dobrá praktická propagace. Tohle je přesně cesta, kterou se mají vydat všichni, kdo vymýšlejí platební systémy s mobilními telefony nebo nejrůznější WAPové aplikace. Nabízet praktickou a pokud možno jednoduchou službu.