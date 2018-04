Dnes je zase krizový den pro počítače, alespoň se to říká, protože 29. únor je nějak speciálně přestupný. My jsme krizový den měli jako každé pondělí včera - váš stále neuvěřitelně rostoucí zájem o naše články opět dopoledne přetížil oba dva servery starající se o servírování stránek Mobil serveru a dalších našich zpravodajských serverů. Ale nebojte, řešení je na cestě - čtyřprocesorový server s Xenon procesory, s hromadou disků a pamětí nam už stojí v kanceláři a nyní se jej budeme snažit přesvědčit, aby místo WinNT pracoval na nějakém profesionálním operačním systému, čili na Linuxu ;) Až jej zprovozníme a instalujeme, měl by nám zase na pár měsíců ubrat starostí s rostoucí návštěvností, ale už dnes víme, že podobný nákup nás čeká nepříjemně brzy. Takže mějte ještě strpení, za pár dní bychom měli být zase o něco rychlejší.