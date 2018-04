Dnes je takový větší den. Ne velký, ale větší. Mám naplánovaných několik schůzek, z nichž jedna míří na vysoká úřední místa. Chci se přesvědčit o tom, zda je úplně každému úředníkovi jedno, kolik miliónů se v Praze zbytečně utrácí za Bezpečnostní systém nebo zda existují vyjímky. Pokud vyjímky existují, je to ještě dobré. Jestli ne, bude brzy hůř. V takovém případě nás snad rozveselí aspoň dnešní povídání Patricka Zandla. Pokud by nepomohl ani tento osvědčený lék, budete muset počkat do pondělka, nějaký vymyslíme.