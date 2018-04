Dnes je poslední možnost zúčastnit se ankety Mobil roku 1999 a dát svůj hlas favoritům ve třech kategoriích. Slavnostní vyhodnocení výsledků a vylosování výherců čtenářské ankety proběhně 25. listopadu na malé párty, výsledky se tedy dozvíte o den později. Jen něco málo k nejčastějšímu dotazu, proč nebylo možno hlasovat pro telefony Nokia 7110 a Ericsson T28 - hlasovat bylo možno jen pro telefony, které jsou na trhu a které jste si měli možnost "osahat" - nikoliv tedy pro něco, co na trhu v té době nebylo a kde byste hodnotili pouze velikost vašeho očekávání. A to by rozhodně nebylo dobře. Takže rozřešení Mobilu roku přijde příští týden s Mobil serverem a sponzorem ankety RadioMobilem - nenechte si to ujít!