Dnes budu poněkud pracovnější než obvykle. Na pondělí pro vás chystáme článek, ve kterém se vrátíme k problematice přečíslování telefonních stanic v České republice. Řada z vás se totiž živě zajímala o to, proč operátoři sítí mobilních telefonů budou chtít měnit SIM karty, když to podle vašich vědomostí není nutné. V pondělí tedy vneseme do celé záležitosti jasno.Nicméně bych chtěl podotknout, že právě u tohoto článku výborně fungovala spolupráce mezi redakcí a čtenáři. Klidně si ji s vámi zopakujeme.