V úterý umřely smartphony značky Nokia. Odpočívejte v pokoji

Smartphony Nokia prožily hezkých prvních osm let svého života, pak bohužel výrobce nenašel lék na epidemie iPhonů a Androidů. Léčba byla dlouhá, ale neúspěšná. Pokoušela se o ni sama Nokia, posléze se léčby ujal redmondský lékař Microsoft. Ten nakonec usoudil, že právo na život mají jen ti s jeho jménem.

Smartphony se značkou Nokia tak definitivně vydechly naposled 11. listopadu 2014, kdy Microsoft uvedl nový model Lumia 535. Jenže již bez loga Nokie jako Microsoft Lumia 535 (více zde). A bez modré barvy, Microsoft Lumia má nyní logo fialové. Fanoušci značky mají ještě pár měsíců možnost kupovat ze zásob předchozí modely 530, 630, 635, 730, 735, 830, 930 a další, které se ještě prodávají.

Žádné nové chytré Nokie už světlo světa nespatří, i když jedna naděje tu je. Značka Nokia zůstává původnímu finskému koncernu, který by za rok teoreticky mohl opět začít vyrábět chytré mobily. Ale to je ve hvězdách a zatím spíše nepravděpodobné. Modré logo Nokie zůstává ještě na obyčejných mobilech, taktéž pod taktovkou doktora z Redmondu. Jenže ty už zajímají převážně jen zákazníky v rozvojových zemích.

Plodný a dlouhý život chytrých Nokií začal v roce 1998 s komunikátorem 9000. O dva roky později Nokia představila komunikátor 9210 s operačním systémem Symbian. Komunikátory byly specifické přístroje, smartphony své doby. Dnes už je jejich koncepce přežitá, ale ve své době to byl výkřik nejmodernější techniky.

V roce 2002 pak Nokia představila další legendu. Model 7650 s vysouvací konstrukcí měl taktéž operační systém Symbian, barevný displej a fotoaparát. To byl fakticky první moderní chytrý telefon na světě. A byl velmi úspěšný, takže Nokia mohla s přehledem začít vládnout trhu s chytrými přístroji.

Následovaly desítky, či spíše stovky chytrých Nokií. Některé neúspěšné, jako třeba herní modely N-Gage, jiné veleúspěšné, například přístroje řady E nebo kultovní model N95. Ten se představil na podzim roku 2006 a v té chvíli prostě lepší a vybavenější mobil na světě neexistoval.

Nokia byla na vrcholu, tehdy to byl suveréně největší světový výrobce obyčejných i chytrých mobilů, prostě fit a v nejlepší možné kondici. Ale světem se začala šířit, zatím nenápadně, viróza jménem iPhone. Nokia na rizika nedbala, cítila se neohrožená. Kašlala na prevenci, nekoukala do budoucnosti. A vydrželo jí to několik let.

Jenže to už byla dávno infikovaná a nákaza iPhony se šířila světem jako lavina. Nokia by možná tuto nákazu ještě ustála, ale další horečka jménem Android ji nakonec zasadila smrtelnou ránu. Poslední roky se Nokia trápila, zkoušela různé terapie včetně superdoktora Stephena Elopa. Ten přišel do Nokie z Microsoftu a odešel s Nokií do Microsoftu. Pro někoho to je zručný chirurg, pro jiné patolog. V každém případě to dopadlo tak, že od 11. listopadu 2014 už žádný nový smartphone Nokia na trh nepřijde.

Čest jejich památce!