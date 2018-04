Dluh za policii á la Pegas

Zavedení nových vysílaček pro Českou policii, systém Pegas, Tetrapol nebo Matra, to všechno jsou pojmy, které pravděpodobně naši čtenáři znají. Všechny mají společného jmenovatele, kterým je vybudování integrovaného záchranného systému (IZS) v naší republice.

Okolo zvolené technologie Tetrapol, dodávané francouzskou společností Matra/Nortel se řeklo již mnoho. Spory o to, zda zvolené řešení (ministerstvo vnitra v roce 1994, pozn. red.) je či není optimální, utichly až s rozhodnutím Rady obrany státu (ROS), které padlo loni v létě. ROS tehdy konstatovala, že smlouvu s Matrou již nejde měnit a potřeba nového systému je zcela urgentní. Jak se však zdá, síti Pegas, jak se má výsledné dílo jmenovat, nemá být popřáno klidu ani dnes. Mladá fronta Dnes totiž ve svém sobotním vydání přinesla na první straně titulek "Matra zvýšila schodek rozpočtu" a protože článek poměrně umně míchá několik skutečností dohromady, chtěli bychom celou záležitost uvést na pravou míru. Schodek přeci nezvýšila Matra.

Vybudování policejní sítě, sloužící také potřebám IZS, je finančně velmi náročné. Dosud její výstavba stála přibližně 800 miliónů korun a další 4 miliardy bude ještě potřeba investovat. Že se jedná o drahou záležitost bylo jasné od počátku, stejně jako bylo jasné dávno před rozhodnutím ROS, že získání potřebných 4 miliard bude problém. Jedno z nabízejících se řešení byl úvěr.

Současnou vládu je potřeba pochválit za to, že na rozdíl od všech předchozích vlád se rozhodla dát konečně peníze a tedy zelenou výstavbě nové sítě. Do současnosti byla síť totiž financována zcela neuspokojivě z rozpočtu ministerstva vnitra, který samozřejmě nebyl schopen tak náročnou akci krýt. Rozhodnutí vlády tedy bylo, s přihlédnutím ke skutečným potřebám policie a IZS jedině správné. Protože se celá záležitost táhne již roky a potřeba nového komunikačního řešení je stále zřejmější, je úvěr pochopitelným řešením problému.

Zároveň je potřeba vládu důrazně pokárat za to, že o úvěru čtyř miliardové výše rozhodla sama, bez schválení Sněmovnou. Poslanci by neměli zůstat jen u pokárání, měli by vytvořit a schválit mechanismus, který by podobnému rozhodování o miliardových úvěrech do budoucna zabránil. Za svýšení schodku v žádném případě nemůže technologie, ale nekonzultované rozhodnutí vlády, vedené zjevně dobrým úmyslem.

Zbývá poslední část v úvodu zmíněného článku MFD, která opět zpochybňuje zvolenou technologii Tetrapol. Ať již je na vybudování Pegasu potřeba úvěr nebo ne, zůstává platná skutečnost, že Policie i IZS radiovou síť potřebují. Protože se naše kompetentní orgány svou neschopností rozhodnout se a posléze opatřit finanční zdroje, významně podílely na několikaletém skluzu ve výstavbě sítě, je nyní již nejvyšší čas ji dobudovat. Další odklady, založené navíc na ne zcela přesných informacích o uznání té které technologie pro používání v zemích EU nám mohou přinést maximálně další ostudu a další potíže do práce Policie.

Téma technologie a téma vysokého úvěru bez schválení Sněmovnou se bohužel zjevně směšuje i ve výrocích některých v MFD citovaných politiků. Ze všech nejlepší je však prohlášení poslance Nečase (ODS), který kritizuje zdůvodňování úvěru mimo jiné zajištěním bezpečnosti záříjového zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze. Vláda podle něj nevyužila všechny možnosti pro rychlé zajištění bezproblémového průběhu zasedání. V článku říká:"Jde například o nabídku některých operátorů mobilních sítí, kteří by spojení mezi úřady zajistili." Pan poslanec zřejmě zapomíná na to, že fyzickou bezpečnost delegátů nebudou zajišťovat úřady, ale stovky policistů, jejichž komunikace je poněkud odlišná od komunikace mezi úřady. Je minimálně zarážející, že předseda sněmovního branně bezpečnostního výboru tento rozdíl za dobu svého poslancování nezaznamenal. Hlasuje snad s podobnou erudicí o nákupu letadel pro naši armádu?

Na závěr bychom chtěli apelovat na všechny kompetentní činitele. Zařiďte prosím, aby vláda nemohla svévolně sjednávat miliardové úvěry. Zařiďte prosím, aby naše policie měla konečně fungující komunikační síť!