Dluh za Novu zaplatí Eurotel

V českých telekomunikací by mohlo dojít ke gigantickým vlastnickým změnám - pokud by se realizoval tajný plán naší vlády na restrukturalizaci struktury Českého Telecomu. Nového vlastníka by mohly získat Eurotel a Český Mobil. Zatímco podíl v prvním operátorovi by Telecom prodal, v druhém hodlá nakoupit.

Česká vláda si moc dobře uvědomuje, že prodejem Eurotelu může získat dostatek peněz na pokrytí schodků státního rozpočtu. Potřeba získat miliardy korun navíc vyvstala akutně v okamžiku, kdy Česká republika prohrála arbitrážní spor o televizi Nova. Právě navýšení schodku vedlo některé ministry k podpoře nápadu prodat Eurotel.

Samotný Český Telecom bez mobilního operátora je neprodejný. Proto se v hlavě ministra Sobotky, který je i původcem nápadu na prodej Eurotelu, zrodil plán nákupu Českého Mobilu. Po prodeji Eurotelu totiž v Českém Telecomu zůstane dostatek peněz na pokrytí potřeb státu i na nákup Českého Mobilu. V Telecomu navíc bude dost peněz i na to, aby se o něj začali zajímat zahraniční operátoři.

Největší šance v celé megatransakci se dávají konsorciu Orange/France Telecom a banky Société Générale. Počítá se s tím, že novým vlastníkem Eurotelu by se stal Orange. Kvůli ratingovým agenturám a bankovnímu zadlužení by Orange zaplatil ve skutečnosti méně, asi 2 miliardy dolarů (přibližně 60 miliard korun). Většinu z této částky by ale francouzský operátor zaplatit v hotovosti, což přesně Špidlova vláda potřebuje. Pokud by se poté stal kupcem Českého Telecomu France Telecom, byla by v zaplacené částce i prémie za Eurotel. Tak by peníze doputovaly přímo do státního rozpočtu.

Žádná ze součástí transakce by neměla narazit na odpor antimonopolního úřadu. Český Telecom totiž nebude nikdy v jednom okamžiku přímo ovládat dva mobilní operátory současně. Koupí Českého Mobilu navíc svůj vliv na trh mobilních komunikací sníží, takže se protesty úřadu ani neočekávají.

Prodej Eurotelu a nákup Českého Mobilu má ve vládě i odpůrce. Domnívají se, že vláda by měla počkat na příznivější podmínky na telekomunikačních trzích a vydělat na privatizaci skupiny Českého Telecomu co nejvíce. Proti prodeji Eurotelu je i opoziční ODS, která by ale souhlasila s využitím zisku Eurotelu a Telecomu na úhradu dluhu společnosti CME, který má vláda na základě arbitráže zaplatit.

Pozor, toto je aprílová zpráva!