Dlouhodobé zkušenosti s rychlým internetem od T-Mobile

Internet 4G je k dispozici celkem se dvěma tarify. Levnější a pomalejší Internet 4G Standard a vyšší tarif Premium, za který zaplatíte 1189 korun. Uživatelé tarifu Internet 4G Premium ale mají na dané základnové stanici vždy větší prioritu. - více zde...

Návod na krabici od modemu je poněkud zmatečný, ale opravdu stačí jen vložit do mechaniky přiložené CD s instalací nejnovější verze T-Mobile Communication Centre a postupovat podle instrukcí na obrazovce. V okamžiku, kdy dojdete k volbě, zda instalovat GPRS/EDGE a nebo Internet 4G, zvolíte samozřejmě druhou z možností.

Poté již stačí postupovat podle instrukcí – připojit modem/vložit PCMCIA kartu a instalaci dokončit. Je to opravdu triviální věc na pár minut, je ale důležité postupovat podle návodu, jinak byste si mohli instalaci (díky iniciativě Windows v rozpoznávání nových zařízení, poněkud zkomplikovat). Drobná komplikace také čeká majitele některých Pentií (viz dále).

Internet 4G Standard Internet 4G Premium měsíční paušál 832 Kč 1189 Kč max. rychlost 512 / 128 kbps 1024 / 256 kbps datový limit 3 GB 10 GB cena za 1 GB navíc 117 Kč 117 Kč aktivace 99 Kč 99 Kč Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Připojujeme modem a nebo PCMCIA kartu

Modem můžete připojit k počítači dvěma způsoby. Buď přes USB a nebo přes klasický síťový kabel. Pokud patříte mezi ty, kteří vlastní procesory Intel Pentium s virtuálním jádrem (tj. s technologií HT, což jsou procesory Pentium 4 6x0 nebo Pentium EE), pak máme pro vás špatnou zprávu – modem přes USB prostě nepřipojíte a budete muset použít druhou variantu připojení Ethernet, tedy připojit modem pomocí přiloženého kabelu k vaší síťové kartě, která je obvykle integrovaná na základní desce. Pokud máte jiný procesor, můžete si způsob připojení zvolit sami.

Dalším důležitým zjištěním je fakt, že je nutné pro připojení k internetu využívat T-Mobile Communication Centre. Tento software totiž vedle automatické instalace ovladačů a konfigurace připojení také slouží k řízení radiového rozhraní modemu. Pokud se připojíte bez něj – tedy přímo přes spojení, které se vytvoří ve Windows, bude to samozřejmě fungovat, ale naše zkušenost je taková, že pak připojení sem tam spadne. K modemu lze také dokoupit externí anténu, kterou jsme ovšem v době testování neměli k dispozici.

PCMCIA karta má velice kvalitní anténu a dosahovali jsme s ní dokonce o něco lepších výsledků než s modemem. Také k PCMCIA kartě lze připojit externí anténa, ale nemá absolutně žádný efekt a úroveň přijímaného signálu nijak nezvýší. Navíc u PCMCIA karty dosti překáží při psaní na klávesnici. Pokud se podíváme na negativní stránky této karty, tak největší z nich je vzhled karty. Růžová anténa působí v notebooku poněkud nevkusně. Navíc je poměrně velká, takže na přenášení notebooku je nutné ji vyndávat (pokud ji nechcete ulomit). Na druhou stranu, i pokud vložíte kartu do horního PCMCIA slotu, tak při psaní nepřekáží. Pokud ji vložíte do spodního, k hornímu nebudete mít přístup.

Sdílíme připojení

Jestliže chcete využívat připojení pro víc počítačů, můžete si jednoduše nastavit sdílení. V Síťových připojeních si najdete připojení, které vytvořilo T-Mobile Communication Centre a stejně jako u jakéhokoliv jiného připojení zde můžete nastavit sdílení.

To funguje ihned a naprosto bez problémů. Na rozdíl od CDMA ale není nutné mít při sdílení připojení zapnutý firewall. Ten, kdo se ale k internetu připojuje bez něj je spíše softwarový adrenalinový sportovec než inteligentní uživatel. Ostatně Windows XP od Service Packu 2 uživatele na absenci firewallu nikoliv zbytečně a velmi důrazně upozorní.

Testovali jsme celý měsíc

Důkladné testy UMTS TDD jsme prováděli po dobu více než čtyř týdnů. tři týdny s modemem a týden s PCMCIA kartou. Rychlost downloadu ani uploadu se za celý měsíc v podstatě neměnila. Testovali jsme tarif Internet 4G Premium, tedy tarif, který má nastavenu prioritu před uživateli tarifu Internet 4G Standard.

Rychlost downlinku v místě testování trvale dosahovala 1 Mbps v průměru. Dlužno dodat, že při surfování po webu se díky relativně vysoké latenci nikdy nedostanete na rychlost 1 Mbps, neboť stahujete velké množství malých souborů.

Rychlost 1 Mbps se tak projeví jen při streamingu a nebo stahování velkých souborů. Když zahájíte download souboru, tak se neustále drží okolo 1 Mbps a kolísá pouze v rozmezí přibližně deseti procent. To ale ovšem může být také způsobeno zatížením serveru, ze kterého stahujete data a nebo zatížením některého ze serverů na přenosové trase. Upload poněkud kolísal, a to v rozmezí 200 až 280 kbps. O něco lepší výsledky, zejména co se stálosti rychlosti při uploadu týče, podávala PCMCIA karta.

Velice zajímavá je však latence, ta se v dlouhodobém průměru drží okolo 70 ms, nicméně sem tam se stane, že najednou vyskočí třeba i na 300 ms (při jednom měření). Dlužno dodat, že i CDMA se první měsíc drželo velice dobře a problémy nastaly až v okamžiku, kdy se zrušilo umělé omezení přenosové rychlosti na 800 kbps a kdy velké množství lidí začalo používat P2P sítě.

T-Mobile již od počátku nasadil jasné FUP, tak je možné, že se mu třeba podaří nakonec i parametry služby udržet. Stejně jako u Eurotelu však bude záležet na tom, jak rychle bude postupovat výstavba nových základnových stanic.

UMTS TDD versus CDMA

Internet 4G Eurotel CDMA měsíční paušál 831 / 1189 korun 831 korun přenosová rychlost 512 / 1024 kbps 200 - 800 kbps

(závisí na lokalitě latence 70 ms 150 ms modem / PCMCIA karta ano / ano ano / ne pokrytí Praha (zatím) přes 80% populace limit FUP 3 / 10 GB 16,8 GB* rychlost downlinku po překročení limitu 64 / 128 kbps 256 kbps možnost navýšení limitu FUP ano / ano ne možnost využívat Skype ano ano Ceny jsou uvedeny včetně 19%

*Platí pro 28 dní a pro protokoly http, POP3, SMTP, IMAP4 a některé další protokoly. Struktura FUP Eurotelu je však o něco komplikovanější a je založena na objemech přenosu vždy za poslední 7 dní.

Však ono se ukáže

Hodnocení UMTS TDD po jednom měsíci je zatím mírně předčasné pro vynášení nějakého zásadnějšího verdiktu, avšak je více než dostačující pro to, abychom řekli, že T-Mobilu se zatím daří zvládat nápor zákazníků. To je dané zejména významně vhodnějším pásmu pro tuto službu (průměr buňky je u UMTS TDD v pásmu 2 GHz okolo 1 kilometru oproti až 70 km u CDMA2000 1xEV-DO v pásmu 450 MHz).

Jenže malé pokryté území znamená méně uživatelů a tudíž menší nápor směrem ke konektivitě do internetu, která se dříve ukázala u Eurotelu být jedním zdrojem problémů s klesající rychlostí. Uvidíme, jak si povede UMTS TDD, až bude k dispozici ve více lokalitách. K tomu má dojít v prvním čtvrtletí roku 2006, a to díky spuštění UMTS TDD v pásmu 872 MHz, což se při parametrech licence a technologie UMTS TDD zdá býti jako opravdová výzva (zejména pak pro IPWireless, které to bude muset nějak zprovoznit).