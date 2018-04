Dlouhodobé zkušenosti s mobilním internetem za paušál

Začínám

Tarif jsem si aktivoval 5. dubna, tedy pár dní po oznámení Eurotelu o spuštění tarifu. Pln očekávání jsem tarif přes infolinku aktivoval a od půlnoci jsem již mohl "browsit". Nastavení telefonu proběhlo bez větších komplikací, propojení přes USB Bluetooth dongle MSI se zdařilo a já si mohl začít užívat opravdu mobilního, bezdrátového internetu takřka na každém kroku.

A jaké jsou mé zkušenosti? Připojení na internet přes GPRS Eurotelu má své klady i zápory. Pozitivní je samozřejmě možnost libovolně dlouhého surfování za paušální poplatek. Ten činí 1 050 korun s daní a není potřeba platit další částky, pokud si jako já aktivujete rovněž tarif Individual a nenavolíte si žádné volné minuty. V případě, že byste si aktivovali pouze tento tarif bez Data Nonstop, platili byste měsíčně zhruba 160 korun. Částka za datování je však vyšší, proto není potřeba částku za Individual platit.

Zdá se vám účet vysoký? Rozdělte se

Částka o něco převyšující tisícikorunu se sice může zdát vysoká, vše se dá ale řešit. Dokážu si představit dva studenty, kteří si nechají u Eurotelu za pár stokorun vystavit duplicitní simku. Za poplatek v řádu několika desítek korun měsíčně navíc (plus 1 050 Kč za Data Nonstop) tak oba budou moci využívat služeb bezdrátového internetu, samozřejmě nikoliv oba současně. Něco podobnému mám v plánu i já. Známému se nevyplatí natahovat domů kabelový internet či zavádět satelitní připojení a placení poplatků Telecomu je rovněž nevýhodné, proto vystavím i já druhou simku s tím, že on si v danou hodinu bude surfovat a následně se o placení faktury přiměřeně podělíme.

Raději na jinou SIM

S odstupem času zjišťuji, že jsem udělal dobře, když jsem tarif nechal aktivovat na nevyužívanou SIM kartu. Ono dovolat se na dané číslo během připojení není tak jednoduché, jak Eurotel prezentuje. Pokud data proudí, volajícímu se spojit prostě nezdaří. Na druhou stranu je jistě výhodné využívat paušální GPRS připojení i třeba v tramvaji či autobuse, ale mít pro tyto účely ještě telefon navíc není nejlevnější záležitost.

Jaká je rychlost?

Ale nyní k samotné rychlosti a ke stabilitě sítě. S rychlostí to tak slavné není, ale s tím asi většina potenciálních uživatelů počítá. Kdo je zvyklý na modemové připojení, nebude mít s přizpůsobením se na GPRS takový problém. Po pár dnech surfování jsem se s pomalým datováním sžil i já, a to jsem zvyklý na několikamegabitovou linku z práce. Nicméně hlemýždí rychlost nesedne každému: když jsem simkartu půjčil kolegovi na víkend, s díky a se slovy "nikdy více" mi ji vracel. Doma má Mistral řádově desetkrát rychlejší.

Rychlost ale tak tragická není. Při denním surfování se ustálí zhruba na 3-4 kB/sekundu. Jak již bylo napsáno v prvním článku popisujícím tarif, je nutné trochu přehodnotit návyky internetového surfování. Osvědčilo se mi v jednom okně číst a další okno, dvě nechat načítat. Více otevřených oken stahování dat jen zpomalí a výsledný efekt je ještě horší než v prvním případě. Za celou dobu surfování se spojení navázalo většinou napoprvé, během několika sekund. To považuji za velkou výhodu, pryč se vzpomínkami na nedostupnost modemového připojení během "večerní špičky".

S problémy týkajícími se odpojení během prvních (desítek) minut, které jsou popisovány v tomto článku a následně hutně probírány v diskuzi pod ním, je konec. Technici Eurotelu zareagovali promptně a patří jim za to dík.

Někdy se to nestává, jindy několikrát do hodiny: data sice proudí, ale s načítáním stránek to nic neudělá, stránky se ani nehnou. Může se tak dít několik desítek sekund, ale i minut. Většinou pomůže refresh stránky. Tato situace se stává i v případě, že je plný signál. Těžko říct, zda se jedná o plnou vytížnost BTSky a práci třeba na jeden timeslot. Děje se to prostě všude.

Stabilita spojení

Stabilita je, kromě popisovaného problému výše, nadmíru dobrá. Čekal jsem problémy třeba při jízdě po dálnici, pokrytí Eurotelu mě však mile překvapilo. I v případě, že byl signál hodně slabý (jedna až dvě čárky na telefonu), spojení se nepřerušilo a jeho rychlost odpovídala rychlosti jako při plném signálu. Jistě se najdou oblasti, kam Eurotel nedosáhne, já však žádnou takovou nepotkal.

Hraní her - jak které

S trochou skepse jsem přistupoval ke hraní síťových her. Při "řežbách" jako Quake nebo Unreal bych se "nedopingoval" (rychlost v průměru 400 ms), tudíž jsem něco takového ani nezkoušel. Nicméně hraní dámy, hry Srdce a dalších, které jsou standardně obsaženy v systému Windows XP, probíhalo bezproblémově a odezva byla okamžitá. Jednoduché arkády tedy ano, akční hry však pro Data Nonstop nebudou to pravé.

FTP - jen pro silné nátury

Pokud plánujete, že se ke svému počítači dostanete i "zvenčí" a využijete jej jako FTP server, budete zklamáni. Eurotel možnost zřízení blokuje. Na FTP servery se sice dostanete, ovšem také až po chvíli experimentování.

Klient musí pracovat v pasivním režimu, většina programů má však defaultně nastaven režim aktivní. Na stahování bude FTP ještě přijatelné, pokud necháte data proudit přes noc, ráno můžete mít na disku přes 100 megabytů. Uplink je však o poznání horší, jeden, maximálně dva timesloty nezaručují závratnou rychlost. Pro uživatele, který uploaduje na svůj web text a pár obrázků, je tato funkce ještě použitelná. Nahrává-li však někdo na web megabyty dat, měl by se raději poohlédnout jinde.

Zabezpečené servery - bez problémů

Bez obav mohou být uživatelé, kteří se připojují na zabezpečené weby. Může jimi být webmail, ale také online prodejna. Vše korektně funguje. Problémy jsem nezaznamenal ani při správě účtu eBanky přes web. Jen je nutné brát ohledy na malou rychlost, při které se rozhraní banky načítá poměrně dlouho.

Několik tipů a doporučení

Následující tipy budou vhodné především začínajícím uživatelům a rovněž těm, kteří o paušálním připojení stále přemýšlí.

U webů, které disponují kromě grafického také textovým režimem, se vyplatí zvolit textovou verzi. Rozdíl v načítání stránky může být až několik desítek sekund. Protože přes GPRS denně prosurfuji i několik desítek MB a třeba o víkendu na webu strávím více než polovinu dne, přenesl jsem si textový nešvar i do práce. Weby, které navštěvuji o víkendu i v týdnu, tak do prohlížeče zadávám s koncovkou něco/text.

Jak jsem již psal: kdo často volá, měl by zapřemýšlet nad aktivací tarifu u jiné simkarty. Postačí třeba nevyužívaná GO karta...

Telefon umožňující komunikaci přes Bluetooth se jeví jako nejlepší volba. Jde o opravdovou mobilitu - není potřeba být v dosahu kabelu či telefonu, jako v případě přenosu přes infraport. Tento způsob se moc neosvědčil a doporučuji jej pouze v případě, že hodláte Data Nonstop provozovat na stolním počítači. Pak stačí dokoupit IrDA adaptér a telefon postavit vedle něj. Nechcete-li si kupovat nový telefon s Bluetooth, doporučuji pořídit datový kabel, který umožní při spojení s počítačem telefon zároveň nabíjet. GRPS je velký žrout baterek.

Závěr

Tarif jsem si pořizoval s trochou skepse a s vědomím, že pokud se vyskytnou problémy, raději zavedu domů o něco dražší, ale rychlejší satelitní internet. Brouzdání přes GPRS mě ovšem přesvědčilo. Rychlost sice nic moc, ale možnost být neustále on-line je k nezaplacení. Opravdovou mobilitu zažijete až ve spojení s PDA někde na cestách. Ono tahat notebook neustále s sebou není také ideální.

O tarifu Data Nonstop by měli přemýšlet všichni ti, kteří již nechtějí platit za každý impuls prosurfovaný přes dráty Českého Telecomu. A především uživatelé prahnoucí po mobilitě.