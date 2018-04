Dlouhodobé zkušenosti s Clié NR70V (2) - Speciální aplikace

Pokud na Clié přecházíte z Palmu či jiného handheldu od jiného výrobce než od Sony, je zapotřebí odinstalovat aktuální Palm Desktop z vašeho počítače a nainstalovat nový z přiloženého CD. Nemusíte mít ale strach - podobné horory, jaké bylo možno zažít při instalaci předchozích verzí Sony Palm Desktopu, vás nečekají, instalace probíhá hladce.

Při první synchronizaci pak do Clié automaticky instalujete sadu aplikací, které v jiných handheldech nenajdete (s výjimkou starších typů Clié, které některé z těchto aplikací obsahovaly rovněž). Na některé z nich stojí za to zaměřit se blíže.

Audio Player - přehrávač MP3

Firma Sony často představuje své handheldy jako první multimediální přístroje pracující na platformě PalmOS. To ovšem není úplně přesné - samotný operační systém ve verzi 4.1 multimédia jak známo nepodporuje a Clié umí přehrávat zvuk prostě proto, že v sobě kromě samotného handheldu integruje audiopřehrávač pracující se soubory typu MP3 (nebo ATRAC3) uloženými na paměťové kartě. Kromě samotného přehrávače, který "natvrdo" zabírá 1 MB RAM (proto je využitelných jen 15 MB z celkových šestnácti), obsahuje instalační disk ještě desktopový přehrávač SonicStage, s jehož pomocí lze MP3 soubory přenášet ze stolního počítače na paměťovou kartu. Samotný Audio Player je jednoduchý přehrávač standardní (tedy vysoké) Sony kvality, jen mu trochu chybí grafický ekvalizér nahrazený stimulátorem basů a výšek.

Standardní součástí dodávky jsou (podobně jako u většiny MP3 přehrávačů od Sony) sluchátka s dálkovým ovládáním, takže na displeji stačí navolit požadovanou sekvenci skladeb a nadále lze přehrávač ovládat tímto panelem. Handheld lze přitom přepnout do velmi šikovného režimu "Hold", který spočívá v tom, že se automaticky vypnou veškeré funkce kromě přehrávače. To má blahodárný vliv na spotřebu baterií. Do režimu "Hold" se přístroj přepne také automaticky, pokud ho zapnutý zavřeme.

MP3 soubory lze pomocí Audio Playeru přehrávat i bez sluchátek s využitím reproduktorku v zadní části přístroje, kvalita takového poslechu však pochopitelně není příliš na výši.

Clié Camera a PictureGear Pocket - pořizování a správa fotografií a obrázků

Díky masivní reklamě samozřejmě všichni zasvěcení příznivci handheldů vědí, že "sedmdesátka" označená písmenem V je prvním přístrojem s integrovaným digitálním fotoaparátem. Pochopitelně nelze čekat žádný technický zázrak srovnatelný s moderními produkty na trhu fotoaparátů - přístroj má rozlišení pouhých 100 000 dpi a nemá zoom ani blesk, takže se hodí jen na určitý typ snímků. Zblízka za světla ovšem vyfotografujete leccos. Typický snímek zachycený Clié aparátem vypadá přibližně takto:

̈

Fotoaparát má několik možností nastavení - pořízené snímky můžete ukládat do RAM nebo rovnou na kartu, můžete dopředu volit jednu ze tří velikostí snímku (maximální velikost je 240x320 bodů), přidávat barevné filtry a efekty, nastavit jas snímku, datovou stěnu apod.

Pro prohlížení obrázků je určena aplikace PictureGear Pocket - jednoduchý a přitom vynikající prohlížeč. Umožňuje přejmenovávat fotografie a třídit je do kategorií, přenášet obrázky z RAM na paměťovou kartu a zpět, kolečkem Jog-dial lze navíc ovládat zoom jednotlivých fotografií. Především je ale neuvěřitelně rychlý. Těžko říci, jak velký podíl na rychlosti načítání obrázků má 66 MHz procesor a jakou zásluhu má samotný prohlížeč, výsledek ale spolehlivě vyrazí dech všem, kteří dosud při načítání alba o dvaceti třiceti fotografiích čekali klidně minutu, než si mohli první z nich prohlédnout. U prohlížeče PictureGear Pocket se tato doba měří ve zlomcích vteřin, střídání fotografií (pomocí Jog-dialu, jak jinak) je okamžité, jen případné náhledy se ostří o chviličku déle (což ovšem není příliš podstatné, i z nedoostřeného náhledu lze okamžitě otevřít ostrý obrázek). Samostatnou kapitolou je kvalita zobrazení grafických souborů - věc pro Clié natolik charakteristická, že jí v další části recenze věnujeme podstatně větší prostor.

Zajímavou utilitkou je výstup PictureGear Pocket do zabudovaného adresáře, díky kterému můžete ke každému kontaktu přiřadit i fotografii (pouze z RAM, ne z karty). Ale pozor, jde pouze o "zástupce" fotografie umístěné v RAM; pokud ji v budoucnu smažete z prohlížeče, přijdete o ni i v adresáři.

Součástí aplikace je samozřejmě desktopový editor, který dokáže zpracovat grafické soubory většiny známých formátů a exportovat je do RAM paměti Clié nebo přímo na paměťovou kartu. Formát výsledných fotografií přitom přesně odpovídá velikosti displeje handheldu - to není tak docela samozřejmost, mnohé editory fotografii v handheldu více či méně oříznou (vyniká v tom například PhotoSuite, aplikace standardně dodávaná s Palmy řady m5x5).

Picture Gear Pocket obecně umožňuje ukládat obrázky ve dvou formátech: PGP (tedy vlastní formát aplikace) a DCF neboli Design Rule for Camera File System, což je formát, v němž se ukládají například snímky z digitálních fotoaparátů Sony. V posledně jmenovaném formátu však lze obrázky ukládat pouze na paměťovou kartu. Pokud obrázek ve formátu DCF exportujeme do stolního počítače (slouží k tomu aplikace MS Export, o níž si povíme dále), konvertuje se do běžného formátu JPG - takto lze například fotky pořízené Clié fotoaparátem posílat e-mailem lidem, kteří Clié nemají a fotky v PGP formátu by si neprohlédli.

Prohlížeč sice nemá vlastní funkci slideshow neboli automatického střídání obrázků, tu však více než zdatně zastoupí přídavný modul PhotoStand - zde si lze vytvořit libovolný počet programů střídání jednotlivých obrázků, případně k nim i přidat třeba jednoduché zobrazení hodin či kalendáře (a tím vytvořit cosi jako screensaver pro Clié). Velikou výhodou modulu je, že umí zobrazit obrázky v maximálním rozlišení 320x480 bodů, tedy přes celou plochu displeje. Ten efekt se těžko popisuje... Při přehrávání slideshow lze dokonce pustit hudbu pomocí Audio Playeru (a pak že PalmOS neumí multitasking... :-).

Clié Paint

Clié Paint je kreslící program nebo chcete-li grafický editor, srovnatelný například s oblíbeným TealPaintem. Některé funkce mu chybí (např. barevná výplň), něco má navíc (třeba galerii smajlíků a nejrůznějších miniobrázků, které lze do vytvářeného obrazu kamkoli vložit). Obrázky, jejichž velikost (formát) lze zvolit z několika variant, se ukládají podobně jako fotografie do RAM (jako PGP) nebo na kartu (jako PGP nebo DCF). A stejně jako fotografie je lze prohlížet pomocí aplikace PictureGear Pocket.

Do editoru lze rovněž načíst kteroukoli fotografii uloženou ve formátech PGP nebo DCF a následně ji "dotvořit" ručně.

GMovie Player

Videopřehrávač gMovie Player přehraje na Clié video i se zvukem, konvertované z některého ze známých formátů pomocí desktopové části aplikace PictureGear Pocket. Konverze a export do Clié probíhá stejně jako u fotografií, lze tedy exportovat videosoubory rovnou na paměťovou kartu. Kvalita videozobrazení je však poměrně nízká.

Clié Mail

Clié Mail je standardní, plnohodnotný samostatný poštovní klient, nevyžadující žádnou spolupráci se stolním počítačem. Obsluha je velmi jednoduchá, stačí si definovat své uživatelské konto (jedno nebo víc) a pak už můžete po libosti posílat či stahovat poštu. Šikovnou vlastností je možnost definovat ke každému kontu jedno či více typů internetových připojení a pak vybrat to, které se zrovna hodí (třeba dial-up vs. GPRS). Nenastavíte zde ale žádné zabezpečení (např. protokolem SSL) a aplikace rovněž nepodporuje oblíbenou vlastnost poštovních klientů poslední generace - správu SMS.

Clié Mail ovšem umí posílat i přijímat maily včetně příloh, což je v PalmOS stále ještě slušný nadstandard. Bohužel, z přijímaných příloh dokázal handheld zpracovat jen grafické soubory ve formátu PGP nebo DCF, textové ani tabulkové dokumenty nikoli (jak by taky mohl, když firma Sony - zatím? - neimplementovala do Clié žádné kompatibilní editory. Na iambic Office v PalmOS světě v tomto ohledu asi nikdo nemá...). Naopak poslat lze kteroukoli z .pdb databází handheldu a samozřejmě také grafické soubory (ikonka pro odeslání obrázku pomocí Clié Mailu je součástí základního menu PictureGear Pocket). Jedna praktická rada: posíláte-li fotografie, změňte si u Clié Mail v menu "Preferences" položku Server Timeout z defaultních 45 vteřin alespoň na trojnásobek, jinak se v podmínkách našich mobilních operátorů spojení přeruší dříve, než se příloha odešle. A nezapomeňte fotografie před odesláním převést do formátu DCF (ono vám to Clié samo připomene).

Clié Remote Commander

Díky nezbytnému IRDA portu může Clié fungovat jako dálkový ovladač domácí elektroniky. Aplikace má hezké grafické rozhraní a je stoprocentně spolehlivá, pokud jde o spolupráci s přístroji značky Sony - u jiných značek souhra více či méně vázne. Je ale pravda, že těchto aplikací je na trhu k dispozici poměrně hodně (i freeware) a některé z nich jsou jistě univerzálnější. Navíc přes 600 KB RAM paměti opravdu není málo, takže mnozí tento prostor raději ušetří pro něco smysluplnějšího (i když to je samozřejmě věc názoru).

Sound Utility

Alarmy a systémové zvuky nepatřily na PalmOS přístrojích k nejobdivovanějším vlastnostem - pípání na sto možných způsobů zůstává vždy pouhým pípáním. Totéž lze koneckonců prohlásit i o většině mobilních telefonů - a byla-li firma Sony průkopníkem polyfonie na mobilech, je logické, že i Clié může schůzky, narozeniny apod. připomínat podstatně zajímavěji. V zásadě lze přes desktopový konvertor nahrát a uložit kterýkoli soubor ve formátu .wav (přesnější specifikaci uvádí manuál). Součástí dodávky je databanka zvuků, z nichž některé jsou opravdu moc hezké.

Aplikace pro správu dat na paměťových kartách

Výhodnou součástí základní dodávky Clié je sada nástrojů pro správu dat na paměťových kartách Memory Stick - ne že by srovnatelných aplikací nebyly na trhu desítky, ale většinou nejsou zadarmo. Pomocí aplikace MS Autorun usnadníme spouštění aplikací přímo z paměťové karty (a vyhneme se tak problémům, s nimiž se v této oblasti potýká například kombinace Palm mxxx + MMC karty, kdy některé aplikace spustit šly, některé nikoli a vše záviselo víceméně na momentálním uspořádání souborů na kartě). Dvojice aplikací MS Import/MS Export umožňuje rychlý přímý přesun souborů mezi paměťovou kartou a stolním počítačem (mj. šikovná alternativa HotSyncu při přenosu velkých objemů dat - třeba alb fotografií) a MS Gate je krycí název pro klasického správce souborů v RAM i na kartě.

Zítra náš článek dokončíme - podíváme se na grafické možnosti Clié. Ano, řeč bude o HiRes a HiRes+ rozlišení!