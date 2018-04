Dle odborníků by se do konce roku mohlo v Česku prodat 50 tisíc iPhonů 3G

11:41 , aktualizováno 11:41

Až padesát tisíc multimediálních telefonů iPhone by mohli tři tuzemští operátoři prodat do konce letošního roku na českém trhu. Odhadují to odborníci a analytici oslovení ČTK.