DivXEncoder - filmy na PDA snadno, rychle a hlavně zdarma!

To, že na PDA lze kromě jiného sledovat také video, asi překvapí málokoho. Filmy v DivX nebo XviD formátu však mají stovky megabajtů a velikost paměťových karet ve většině zařízení by více než jeden film - a někdy ani to ne - stejně nepobrala. Existuje ale řešení, jak na kartu vtěsnat filmů třeba hned několik, aniž by se to projevilo na jejich kvalitě. Snímky jsou obvykle svojí velikostí optimalizovány pro velký displej, obrazovka kapesního počítače a její rozlišení však bývá řádově menší a proto překonvertováním filmu sice značně zmenšíte jeho velikost, ale při optimálním nastavení to na výsledné kvalitě nemusí být znát.

Tolik trocha teorie. Pokud vám nyní vstávají vlasy na hlavě a děsíte se složitosti programu pro konverzi videa, můžete si oddechnout. Aplikace, kterou vám představíme, je na ovládání velmi intuitivní a k překonvertování snímku nepotřebujete prakticky žádné znalosti.

Oním programem je PocketDivXEncoder. Nejenže je na ovládání velmi jednoduchý, ale po nainstalování se spustí i v české lokalizaci. Největší výhodou aplikace je kromě rychlosti převodu filmů také fakt, že za její používání nemusíte nic zaplatit - program je k dispozici zcela zdarma.

PocketDivXEncoder naleznete na těchto stránkách. Aktuální verze 0.3.60 má necelých 7 megabajtů a je určena pro operační systém Windows.

Možnosti programu

Po spuštění programu, který není nutné instalovat se zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat typ vašeho zařízení. Volit lze nejen z typu kapesního počítače či rozlišení displeje (QVGA, VGA), ale také ze smartphonu či několika variant přenosných video přehrávačů.

Samotná aplikace může na někoho působit nepřehledně, opak je však pravdou. Horní část slouží k načtení vstupního souboru a volbě místa, kam se má uložit již překonvertované video.

Níže můžete nastavit kvalitu výstupu AVI souboru. Možnost máte upravovat jak video, tak zvuk a to pomocí číselné škály od nuly (bitrate 80) do dvacítky (bitrate 360) v případě kvality videa a na šestibodové škále u audia (22kHz - mono až 44kHz ve stereu).

Ovlivnit můžete ještě kvalitu jasu, kontrastu nebo saturace a zesílit zvuk, pokud je to zapotřebí.

V rozšířeném nastavení můžete zvolit orientaci PDA a podle toho bude video zkonvertováno buď na výšku či na šířku. V pokročilém módu můžete nastavovat ještě několik dalších parametrů jak pro video, tak audio. Nastavení lze následně ukládat nebo načíst. Jestliže nebudete s výslednou kvalitou spokojeni, můžete se pokusit nechat synchronizaci audia/videa opravit.

Jak probíhá převod videa

Co se samotného převodu týče, je uživatel po načtení vstupního souboru informován o výsledné velikosti videa. Tu ovlivňujete nastavení kvality a ihned lze vidět, kolik MB bude soubor mít. Jestliže si chcete uzpůsobit velikost obrazu podle svého, můžete tak učinit po kliknutí na tlačítko Změnit vedle nastavení Rozlišení výstupu. Pomocí posuvníku se dá zvolit optimální velikost, kterou zároveň uživatel vidí v PDA na obrazovce a to včetně toho, jestli obraz již "nepřetéká". Kromě toho se spustí také preview výsledného souboru. To můžete ostatně vidět i po kliknutí na tlačítko Ukázka.

Jestliže chcete z videa odstranit například úvodní a konečné titulky, můžete využít funkci Oříznout soubor. Po spuštění souboru stačí jednoduše vybrat místo začátku a konce videa.

Stiskem tlačítka Přímý převod pak započne samotná konverze souboru. Jestliže jich je více, můžete je přidávat do plánu úloh a následně nechat převést všechny najednou.

Samotný převod je závislý na rychlosti a vytížení procesoru, které ostatně můžete ovlivnit sami - při nejvyšší prioritě byl 2.4GHz procesor s 1GB pamětí na vše ostatní nepoužitelný. Avšak i při normální prioritě trvá vytvoření zhruba 7MB souboru jen něco přes minutu, převod 700MB filmu, který měl nastavenou kompresi na 192MB pak trval při maximálním vytížení PC asi půlhodinu. Pokud chcete, aby se počítač po převodu vypnul, stačí tuto možnost zatrhnout. Po dokončení převodu si můžete nechat zobrazit log soubor.

Zhodnocení

Nebývá to často, abychom testovanému programu neměli opravdu co vytknout. V případě PocketDivXEncoderu tak ale činíme, protože se jedná o výborný nástroj. Ten je přitom intuitivní a použitelný pro masy uživatelů, nikoliv jen pro geeky, jak to v některých případech u podobných programů bývá. Vyzdvihnout musíme také rychlost převodu, možnost nastavení programu i zakomponování titulků do filmu. Jestliže budete s programem spokojeni, autoři se nebrání jakékoliv formě příspěvku na jeho další vývoj, nebo zakoupením vylepšené verze aplikace Lathe za $5.95.