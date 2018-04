Displeje mobilů se brzy vyrovnají těm z notebooků

Dnešní diskuze o tom, zda má mít správný mobil displej schopný zobrazit deset řádků, brzy ztratí smysl. S použitím zobrazovací technologie od firmy Microvision se můžete i na malém mobilním telefonu dívat na velký barevný obraz. Další možností je nechat si obsah displeje zobrazovat na průhledový displej před svým okem. Jestli vám to připomíná armádní technologické novinky, nejste vůbec vedle. Microvision totiž vyrábí i pro armádu a letectvo.

Pro použití v mobilních telefonech blízké budoucnosti je ideální malá čočka, umístěná někde nad displejem mobilu. Ta vyzařuje barevný obraz jako úzký svazek paprsků, který necháte-li dopadat na sítnici svého oka, vytvoří dojem, jako byste se dívali na monitor notebooku. Prototyp takového zobrazovacího zařízení již firma Microvision předvedla veřejnosti, nyní ji však čeká ještě jeden úkol - snížit odběr energie natolik, aby bylo možné živit zařízení z baterie mobilního telefonu.

Podle společnosti Microvision je tento světelný displej relativně levný. Skládá se pouze ze tří barevných LED diod, speciálního vibrujícího zrcadla a čipu, který řídí zobrazovací procesy. Pokud se skutečně podaří zakomponovat takové zařízení do mobilního telefonu třetí generace, vyřeší se tím věčný problém začarovaného kruhu: uživatelé chtějí stále větší displeje a zároveň menší přístroje. Konečně by mělo cenu přenášet také video a kvalitní obrázky. Už prototyp dokáže zobrazit plochu s rozlišením 800 x 600 bodů.

Jiným řešením, o něco lepším pro dokonalost obrazu, jsou brýle, podobné již dnes používaným virtuálním helmám, připojovaným k počítačům. Princip je stejný, ovšem místo nejistého držení telefonu před okem by se obrazový signál z telefonu přenášel do brýlí (třeba pomocí bluetooth) a z nich by vycházely barevné paprsky směrované do očí.

Variantou, kterou je možné klidně použít již dnes a pro obyčejné černobílé telefony, je průhledový displej před oko. Na průhledném skle, skrz které normálně vidíte okolí, se zobrazují údaje, které máte na displeji mobilu. Mohli byste tedy mít stále před očima ikonu signálu, baterie apod., v případě příchozího hovoru uvidíte hned před okem, kdo vám volá. Jde o systém používaný již běžně vojenskými piloty, kteří na svých brýlích sledují zaměřovací kříž, informace o navigaci a další.

Zobrazovací systémy navržené společností Microvision mohou nejen výrazně usnadnit práci s budoucími mobilními telefony, ale především zvýšit jejich zábavnou hodnotu. Je přeci rozdíl, jestli si fotku, kterou vám přítel pošle, prohlížíte na malém displeji s rozlišením sotva 200 x 200 bodů, nebo vidíte obraz třikrát větší.