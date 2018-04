Displeje, které hýří barvami

Sejde-li se v potemnělé místnosti větší množství lidí s mobilními telefony, kteří si začnou se svými přístroji hrát, promění se sál v barevnou diskotéku. O hudbu se postarají nejrůznější vyzváněcí tóny a pestré barvy svítících displejů budou dotvářet atmosféru hudebního baru.

Protože o vyzváněcích tónech se píše často, a to nejen v našem deníku, podíváme se dnes na nejrůznější podsvícení displejů a klávesnic mobilních telefonů, která dotvářejí jejich celkovou image.

Před tím, než začneme s přehledem barev podsvícení mobilních telefonů, je třeba si říci, že podsvícený může být buď samotný displej (zejména u starších modelů), nebo displej i s klávesnicí, což je případ většiny novějších modelů, o kterých budete číst. Další potíž, při které můžete narazit na omezené podsvícení (pouze displej), nastane, když si pořídíte nový kryt i s novou klávesnicí, která je neprůhledná (případ běžný u Nokií).

Nejrozšířenější barvou podsvícení displeje mobilních telefonů je bezesporu zelená. Tyto displeje se objevily jako první a nejstarší nabízené telefony v České republice měly právě takové podsvícení.

Zeleným podsvícením tak disponuje většina modelů americké Motoroly (Flair, d460, d520, Star Tac, V50, V100, Timeport P7389, Timeport L7089), finské Nokie (Nokia 8210, 8110, 7110, 6250, 6210, 6110, 5110, 3210, 3310) i švédského Ericssonu (A2618, T10, R320).

Jemnou a nevýraznou zelenou jsou podsvíceny displeje francouzských Sagemů(MC920, MW936), japonských "Soňáků"(CMD-Z5, CMD-C5, SMD-J5) a korejských Samsungů (SGH-A100, SGH-A188, SGH-M100), většiny Benefonů (Benefon Q, Benefon Twin) a Boschů(Bosch 509).

Některé Siemensy (S25) nabízejí vícebarevný displej, nicméně základní barva pozadí je stále zelená. Samotné podsvícení je bílé, aby vynikly barvy znaků na displeji. Ostatní Siemensy (C35, M35) mají také zelený displej, stejně jako většina Panasoniců (GD52, GD70, GD90).

Zelená se prostě výrobcům a designérům mobilních telefonů líbí a zřejmě navždy zůstane nejrozšířenější barvou podsvícení na displejích mobilních telefonů.

Oranžová Modrá Rudá Alcatel OT Easy Bosch 909 dual s Siemens C30 Alcatel OT view Mot.Timeport 250 Alcatel OT Max Mot.Timeport P7689 Alcatel OT Gum Nokia 8850 Alcatel OT 300 Nokia 8250 Alcatel OT 500 Philips Xenium 989 Alcatel OT 700 Siemens S40 Bosh Com 607 Siemens S42 Philips Azalis Ericsson T28 Siemens SL45

Proč právě tato barva? Může to být například proto, že zelená ze všech barev nejméně škodí očím. A navíc uklidňuje. Vzpomeňte si na dny, kdy ve školách měnily nástěnné tabule a místo černých dávali zelené kvůli ochraně očí. Nicméně některé společnosti začaly experimentovat s barvami displejů a rozhodně to jejich výrobkům neuškodilo. Posuďte sami. Oranžovou barvou podsvítil displeje mobilních telefonů Alcatel (One Touch Easy, One Touch View, One Touch Max, One Touch Gum, řada OT 300, OT500 a OT700), Bosch (Com 607) a Philips (Azalis). Stejnou barvou je podsvícen i displej nejnovějšího výrobku Siemens dodávaného na náš trh - SL 45. Velmi oblíbeným podsvícením se v poslední době stalo nachově modré. Mezi prvními s ním přišel Bosch 909 dual s. Tento příklad následovaly některé Motoroly Timeport (Timeport 250, P7689) a Nokie (Nokia 8250, 8850). Modře podsvícený je i Philips Xenium 989 nebo Siemens S40 a S42. Světle azurové podsvícení má Ericsson T28. Nedávno se dokonce objevilo i originální jasně rudé pozadí displeje, kterým disponuje Siemens C30. Možná se takové provedení setká s úspěchem a rudě podsvícených modelů bude přibývat. V následující tabulce jsou uvedeny pouze mobilní telefony, které disponují jiným podsvícením než zeleným.

Celý dnešní článek je věnován různým barvám displejů mobilních telefonů a pokud bychom měli zvolit mezi nimi podsvícenského krále, jednoznačně by to byl Panasonic GD 92. Toto prvenství získal především proto, že u něj můžete volit ze čtyř podkladových barev displeje. Displej tak může být zelený, oranžový, modrý nebo fialový. Stačí v menu vybrat položku Displej, hned poté Barva a rolováním mezi možnostmi vybíráte tu, která vám nejvíc vyhovuje. Změnit lze ale pouze barvu displeje, podsvícení klávesnice zůstane zelené.

Podsvícení si můžete změnit i zásahem do mechaniky přístroje. Taková operace se rozšířila především u Nokií 3210 a 3310. Ke změně barvy displeje dochází výměnou svítících diodek. Ze standardního a všedního zeleného podsvícení můžete udělat modré, červené, žlutě oranžové nebo bílé. Pokud si necháte změnit pouze podsvícení displeje, vyjde vás sice výměna levněji, nicméně pokud máte modrý displej a zelenou klávesnici, vzhled svého telefonu spíš zkazíte. Proto je lepší zároveň změnit na stejnou barvu i podsvícení klávesnice.

Pestrost odstínů displejů mobilních telefonů zatím není velká, ale zejména v poslední době se začaly objevovat originální designy s originálními barvami podsvícení. Zřejmě však bude ještě chvíli trvat, než přestane displejům dominovat zelená barva, pokud se tak někdy vůbec stane. Mnohem spíš budou postupně všechny displeje nahrazeny plnobarevnými, zvláště s nástupem nových technologií (GPRS) a generací (UMTS) mobilních sítí. Ty totiž umožní běžně přenášet obrázky a později případně i video, což vyžaduje displej podstatně kvalitnější, než jaký mají dnešní mobily.