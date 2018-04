Jak velký displej by se složil z iPhonů? Odpoví „stupidní“ matematika

Výpočet přitom není tak snadný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zatímco do příchodu iPhonu 5 měly totiž všechny modely 3,5palcový displej, novinka ho o další půl palce zvětšila. Nejdříve tak bylo nutné zjistit, kolik z celkového počtu prodaných iPhonů tvoří právě nový model.

Výchozím číslem k výpočtu se stal oficiální počet celosvětově prodaných iPhonů z výročních zpráv společnosti Apple. Podle zjištění Ortera se jich dosud prodalo zhruba 352 292 000 kusů. Jenže toto číslo nerozlišuje jednotlivé modely, proto se jejich počtu musel - samozřejmě ryze vědecky - dopátrat.

Vzal tudíž datum uvedení nového modelu na trh (21. 9. 2012) a zjistil, že od té doby se prodalo asi 85 219 000 iPhonů. S preferencí 60/40 pro nový model pak dospěl k závěru, že iPhonu 5 se prodalo 51 131 400 kusů. Rozdíl mezi oběma čísly připočetl k rozdílu celkově podaných kusů a kusů od uvedení iPhonu 5.

Následné výpočty jsou už snadné. Počet starých iPhonů (305 160 600) vynásobil Orter plochou displeje s úhlopříčkou 3,5 palce (5,65 čtverečných palců, tedy asi 36,5 cm²) a dospěl k celkové ploše, kterou by vytvořily displeje "starých" iPhonů: 1 724 157 390 čtverečných palců, což je asi 1,112 km². Pro představu: odpovídá to zhruba čtyřem až pěti Letenským pláním vedle sebe. A to už je slušná plocha.

Ale stále nekončíme. K onomu kilometru čtverečnímu je nutné připočítat ještě plochu displejů odpovídající prodaným iPhonům 5. Postup je přitom stejný jen s tím rozdílem, že počet prodaných "pětek" je 51 131 400 a plochu jejich čtyřpalcového displeje matematik spočítal na 6,83 čtverečních palců (asi 44 čtverečních centimetrů). Celková plocha těchto displejů je tedy 349 227 462 čtverečních palců, v přepočtu na metrickou soustavu 0,225 km².

Teď už stačí obě hodnoty sečíst a máme celkovou plochu displejů všech dosud prodaných iPhonů. Vytvořily by obrazovku s plochou velkou asi 1,337 km². Orten tento rozměr dává do poměru s newyorským Central parkem, my si ji zkusme představit na pro nás bližším Václavském náměstí v Praze: displeje všech dosud prodaných iPhonů by toto známé zhruba čtyřhektarové náměstí pokryly zhruba třiatřicetkrát, již zmíněnou Letenskou pláň více než pětkrát.

Tento nicneříkající výpočet přitom není jediný, kterému se Josh Orter na svém webu věnuje. Zjistit na něm můžete například i to, jak dlouho by vám trvalo vypít jeden celý olympijský bazén, či kolik zápalek by nahradilo standardně výkonný zahradní gril. Stránky Stupidcalculation.com tak jasně dostávají svému názvu.