Displej iPhonu 6s pozná sílu stisku. A bude i růžový

Technologie jménem Force Touch je schopna poznat intenzitu stisku, tedy jemný dotyk, nebo tvrdší poklepání povrchu, a podle toho reagovat. Reakcí může být zobrazení různých kontextových menu nebo provedení rozličné akce v dané aplikaci.

Apple tento zajímavý prvek nasadil i u tento týden představeného 12palcového MacBooku, o kterém si můžete podrobněji přečíst na Technetu, a jsou jím vybaveny i hodinky Apple Watch.

Navíc se proslýchá, že firma chtěla tuto technologii nasadit již u aktuální generace svých telefonů, ovšem dokonalé vyladění a kalibrace nového typu displeje by si vyžádaly delší čas.

Příští iPhony budou mít stejně velké displeje. Zůstane i rozlišení

Displej tedy zřejmě přinese nové možnosti ovládání, ale jeho parametry a především úhlopříčka by se měnit neměly. iPhone 6s by tak měl být k dostání v základní verzi se 4,7palcovým displejem, u phabletu s dovětkem Plus se počítá 5,5palcovou obrazovkou. Rozlišení panelů se zřejmě zvyšovat nebude navzdory tomu, že mnohá konkurence již letos dostane QHD rozlišení.

Podle serveru The Wall Street Journal ovšem v Cupertinu uvažují o další barevné variantě. Dosavadní trio šedé, zlaté a stříbrné má trochu překvapivě doplnit ryze dámská růžová verze.

Nové informace zároveň vyvracejí dřívější spekulaci, že by Apple chystal iPhone s menším čtyřpalcovým displejem (více v dřívějším článku). Pověstným posledním mohykánem tak v tomto směru zůstane předchozí generace 5s/5c.

Od uvedení iPhonu 6/6 Plus uplynulo přibližně půl roku, a jsme tedy stejný časový úsek před uvedením příští verze. Hromadná výroba komponent se má naplno rozběhnout během druhého čtvrtletí tohoto roku, pravděpodobně v průběhu května, a u Applu tak ještě mají dost času k testování různých dílů.

O konečné výbavě příštích telefonů s logem nakousnutého jablka tak zřejmě ještě není úplně jasno. Jistá je opět nová generace čipsetů Apple Ax, za jejímž návrhem stojí inženýři Applu, ovšem vyrábí je Samsung nebo TSMC. Dřívější spekulace pak mluví o vylepšených fotoaparátech, novějším typu Touch ID nebo dvojnásobné operační paměti (více v samostatném článku).