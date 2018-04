Disneyovky na O2 TV: Pocahontas, Úžasňákovi, Hračky a další filmové hity

Služby jako Videotéka či TV Archiv budou s postupující digitalizací pro IPTV stále důležitější. Jak bude totiž přibývat volně dostupných programů, budou uživatelé stále častěji uvažovat o tom, jestli chtějí platit za větší počet kanálů. Proto budou muset placené televize – ať IPTV, tak kabelovky nabídnout něco navíc.

Telefónica O2 dnes oznámila uzavření dohody s The Walt Disney Company o distribuci filmů prostřednictvím O2 TV. Již od září tak v knihovně Videotéky přibyly nové filmové tituly, které toto studio uvedlo v České republice do kin nebo do video distribuce.

Vzhledem k tomu, že součástí dohody jsou i pořady mezinárodní distribuční televizní společnosti Disney-ABC International Television, můžete si vybrat filmové hity, jako jsou například počítačově animovaní Úžasňákovi, Pocahontas, Příběh hraček či akční thriller 60 sekund. V březnu 2008 budou mít zákazníci k dispozici i film Piráti z Karibiku – Na konci světa a další tituly.

Kromě licencí na nové filmy zajistila společnost Telefónica O2 i vysílací práva na další díla z nabídky Disney-ABC International Television, zákazníkům tak každý rok nabídne 40 titulů včetně sedmi již klasických animovaných filmů.

Speciální infokanál

O2 se ale nesoustředí jen na rozšiřování videotéky. Před několika týdny zpřístupnila přes O2 TV (a další kanály) i přenosy z hokejové Extraligy. Od října pak do nabídky přibyl O2 Info, infokanál, který bude diváky upozorňovat na aktuální programové nabídky TV kanálů, zajímavé tituly videotéky, novinky v jednotlivých kategoriích, aktuální pořady z TV archivu i akční nabídky titulů.

V rámci kanálu O2 Info můžete zhlédnout trailery a ukázky filmů a programů z nabídky služby Videopůjčovna, z nichž některé nebyly nikdy uvedeny. Vše s českým komentářem, popř. dabingem. Vysílání O2 Info bude provozováno formou lineárního vysílání jednohodinové smyčky, která se bude opakovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na kanálu č. 5 v programové nabídce O2TV. O2 Info je vyráběn ve spolupráci s Vachler Art Company, jejíž zkušenosti z TV tvorby (Kinobox, Prology, Tváře českého filmu a další pořady vyráběné pro všechny TV stanice v ČR) a organizace Českého lva a cen Elsa slibují nejvyšší kvalitu.