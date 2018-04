Diskusní bitva mezi fanoušky operátorů vyznívá pro Oskara

Nejvíce emocí ze tří českých operátorů vzbuzuje mezi veřejností - nikoli překvapivě - nejsilnější z nich, EuroTel. Má značný počet příznivců, zároveň ale také nejvíce odpůrců. Nejpříznivěji Češi naopak hodnotí - a nejvíce nadějí vkládají - do nového hráče na telekomunikační scéně, Oskara. Vyplývá to z neformálního průzkumu, který Mobil server uskutečnil během minulého týdne.

Článek z 20.7. "Kupředu za svého operátora!" vyvolal mezi čtenáři ostrou polemiku na témata "kdo z operátorů je lepší?" a "hádáme se zbytečně?". Vysoký počet příspěvků do diskuse přiměl redakci Mobil serveru, aby její výsledky vyhodnotila. Jak se ukázalo, byl to nečekaně inspirující úkol, přestože z pětadevadesáti příspěvků samozřejmě nelze tvořit žádné dalekosáhlé závěry a následující řádky je nutno brát s rezervou.

Napřed to nejdůležitější, tedy výsledky, v tomto případě vyjádřeny poměrem pozitivních a negativních čtenářských názorů. EuroTel zaznamenal negativní skóre 8:10, zatímco jeho největší konkurent Paegas skončil s vyrovnanou bilancí 8:8. S přehledem nejlepšího výsledku dosáhl Oskar s poměrem 10:2. Zde však samozřejmě hrají velkou roli zatím nesplněné naděje, které uživatelé do nejmladšího operátora vkládají.

Nejoblíbenějším čtenářským výrazovým prostředkem se stal žánr nadávka. Ta se objevila celkem třináctkrát, přičemž nejčastějším adresátem byl zákazník konkurenčního operátora, následovaný samotným konkurenčním operátorem (nejvíce to schytal právě EuroTel) a autorem článku. Zvláštní skupinu zde tvoří ty příspěvky, které s různou měrou razance vyzývají ostatní účastníky diskuse, aby se chovali inteligentně a nehádali se. "Dal jsem mu pěstí, aby nedošlo ke rvačce," vybaví se člověku okřídlené rčení.

Zcela zvláštní - a nikoli nepočetnou - kategorii vytvářejí ty příspěvky, které odmítají údajné nařčení autora článku z toho, že se hádají se zákazníky jiných operátorů. "Nehádám se, a ne a ne a ne," dala by se shrnout nesnadně obhajitelná pozice, kterou zaujali jejich autoři.

Redakce Mobil serveru však může s potěšením konstatovat, že ve srovnání se zkušenostmi z poslední doby značně ubylo vulgarismů (2,5%). Drtivá většina diskuse se však nesla v negativním duchu. Pouze třikrát se objevil souhlas s předcházejícím (k tématu relevantním) příspěvkem, zatímco nesouhlas zazněl celkem třiaosmdesátkrát.

To srovnání je samozřejmě nedokonalé, ale přesto - poměr počtu kladných a záporných vět je jedním z kritérií, které se uplatňuje například v britském parlamentu (Parliament Monitoring and Information Service) při hodnocení kvality debat na půdě ostrovního zákonodárného sboru. Za nejkvalitnější je přitom považován poměr 3:1; vyšší poměr je považován za "reklamu", tedy typ projevu, který lze očekávat třeba od mluvčího kteréhokoli z operátorů, nižší za hádku. (Většina autorů diskuse promine, ale dalším kritériem je věcnost debatních vstupů. ) Redakce Mobil serveru přeje svým čtenářům hodně štěstí a - snad trochu zbytečně - hodně energie do dalších plodných diskusí na těchto stránkách.