Diskuse, která se rozpoutala pod článkem o testování odolných telefonů, je témeř neuvěřitelná. Desítky lidí píší o tom, jak jim upadl mobilní telefon, jak jen ztratili při jízdě na kole, případně jak jim spadl do potoka. Připomíná to debatu rybářů o tom, kdo chytil větší rybu...Vážení "rybáři" vězte, že pád telefonu z výšky je především vaše chyba. To samé platí pro pád telefonu do vody, WC, potoka, případně kyseliny. Každopádně se nemáte čím chlubit.