Diskuse k poslednímu návrhu Telecomu - 100 hodin dial-upu za 500 Kč

Po téměř ročních diskusích a tlaku uživatelů internetu na zavedení paušálu za vytáčený přístup na internet přišel Telecom náhle s vlastním úplně novým konceptem. Místo paušálu chce Český Telecom nabízet 100 hodin připojení na internet za 500 Kč. Český Telecom nicméně předpokládá, že by poskytovatelům připojení k internetu (ISP) vyplácel v tomto modelu pouze tu část provize, kterou zákazníci provolají a zbytek by si nechal celý sám. ISP by pak tedy mohli dostat z té 500 Kč v průměru pouze dvacetikorunu. Webové stránky zástupců uživatelů internetu přinášejí detailní informace a návrh na zlepšení