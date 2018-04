Direktivní snížení cen roamingu se odkládá

Zástupci členských zemí Evropské unie, Evropské komise a Evropského parlamentu se ani při dnešním druhém kole jednání nedohodli na klíčových podmínkách pro direktivní snížení cen za mobilní volání v zahraničí, čili roaming. Agentuře Reuters to řekl europoslanec Paul Rübig.

Evropská komise slíbila, že regulované ceny budou platit do léta, není však jasné, zda se vzhledem k silným rozporům tento termín stihne. Strany se stále nemohou dohodnout na cenových stropech za roaming a na tom, zda by měl být zákazník automaticky přepojen na nové sazby, či zda jen v případě, že o to požádá.

Parlament požaduje, aby snížení cen automaticky platilo pro všechny klienty, státy však chtějí, aby si zákazník musel o nový tarif, jež bude obsahovat regulované ceny, požádat. Podle Rübiga však v tomto případě nejspíš dojde ke kompromisu a parlament bude souhlasit s tím, že si zákazník o nový tarif požádá.

Strany se také nemohou dohodnout na výši cenových stropů. Čísla se pohybují od 60 eurocentů (téměř 17 Kč) za minutu odchozího hovoru a 30 centů za přijetí hovoru, což navrhuje Německo, po 40 centů za minutu odchozího hovoru a 15 centů za příchozí hovor, jak činí návrh parlamentu. Podle komise Evropané nyní platí za minutu odchozího hovoru více než euro.

Mobilní operátoři proti plánované regulaci protestují a aktivně proti ní lobbují. Cenové stropy podle nich omezí investice do infrastruktury, což nakonec stejně dopadne negativně na zákazníky. Připomínají také, že ceny za roaming již díky rozvoji trhu a konkurenci klesají tak jako tak.

Další setkání, na kterém se budou strany snažit nalézt východisko ze slepé uličky, se má uskutečnit ve čtvrtek. Pokud se nedohodnou, bude hlasování o regulaci v parlamentu zřejmě odloženo na týden od 21. května. Původně se mělo hlasovat již příští týden, dodal Rübig.