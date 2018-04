Díky mobilům řídí zločinci své gangy i z vězení

Mobilní telefony již lze používat téměř všude, protože pokrytí se stále zlepšuje a narazit na místo bez signálu je nezvyklé. Dosah GSM signálu bez problémů přesahuje také zdi vězeňských zařízení. Trestanci, kterým se podaří propašovat si do cely mobilní telefon, tak mohou mít velmi dobrý kontakt se světem venku. Bohužel, této výhody s oblibou využívají především k tomu, aby mohli ve svých trestných činech pokračovat i v době, kdy je jim svoboda odňata. Staří bossové trůnící ve vězení mohou snadno organizovat zločin z pohodlí a relativního bezpečí svých cel.

Velikost tohoto problému již zaznamenali policejní a vězeňské úřady na Novém Zélandě, které se snaží zredukovat počet mobilních telefonů ve vězeňských objektech. Za poslední tři roky bylo v novozélandských vězeních zabaveno 206 mobilních telefonů, což je však jen méně než polovina celkového počtu telefonů, kterými vězni disponují a které dobře ukrývají.

Vězeňský odbor při ministerstvu vnitra nyní řeší problém, jak telefony rušit, případně jakým způsobem je účinně detekovat. Tímto způsobem by se mělo zamezit nežádoucímu kontaktu mezi vězni a jejich partnery na svobodě. Podle detektiva Darryla Braziera z aucklandské policie používají vězni mobilní telefon především k organizování dalších zločinů a k zastrašování svědků. Policie v současné době například vyšetřuje případ pašování drog, které bylo řízeno někým z vězení, právě pomocí mobilního telefonu.

Detektiv Greame Porter spolupracující na vyšetřování tohoto případu říká: „Můžete vyřadit staré firmy a zavřít je do vězení, ale oni stále mohou organizovat své mladé následovníky přímo z vězení.“

V České republice se tento problém objevil již před časem, když si vězeň Kajínek s pomocí mobilního telefonu dohodl se svým komplicem plán útěku.

Přestože policie a vězeňská služba dělají vše pro to, aby se telefony do vězeňských zařízení nedostávaly, nedaří se jejich pašování k vězňům zcela zabránit. Na řadu tedy nejspíš bude muset přijít technika – rušičky a detektory. Tato opatření by měla pomoci, alespoň do doby, než si vězni opatří rušičky rušiček a detektory detektorů.