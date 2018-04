Obchody zkoušejí sledovat mobily zákazníků, lidem se to nelíbí

Americký obchod Nordstrom se chtěl dozvědět více o svých zákaznících: kolik jich prochází dveřmi, kolik se vrací opakovaně; zkrátka ten druh informací, jakých internetové obchody mají přehršel. Proto loni na podzim začala firma testovat technologii, která jí umožnila sledovat pohyb zákazníků s pomocí wi-fi signálu z jejich mobilních telefonů.

Když ale Nordstrom vyvěsil nápis upozorňující zákazníky, že jsou sledováni, lidé znervózněli. "Donesly se k nám nějaké stížnosti," řekla mluvčí obchodu Tara Darrowová, kterou citoval list The New York Times. Nordstrom experiment ukončil letos v květnu a jak Darrowová přiznává, je to částečně právě kvůli těmto stížnostem.

Systém zjistí, jak dlouho se díváte na dort

Pokus Nordstromu je součástí snahy prodejců shromáždit údaje o chování zákazníků v obchodě a také o jejich náladě. K tomu mají dopomoci záznamy z videokamer, mobilního signálu a také z aplikací, které prozradí rozmanité informace jako pohlaví, kolik minut strávil klient mezi regály s cukrovinkami a jak dlouho se na zboží dívá, než ho koupí.

"Je to hodně za hranou," komentoval na Facebooku jeden uživatel zprávu z místního tisku ke snaze o sledování v některých obchodech Nordstrom. Společnost tvrdí, že záznamy byly anonymní, ovšem odborníci na technologii uvádějí, že jakékoli sledování je znepokojivé.

"Představa, že jste sledováni v obchodě, je, myslím, trochu děsivá na rozdíl třeba od cookie - tam doopravdy nevědí, kdo jsem," řekl Robert Plant, profesor počítačových informačních systémů Miamské univerzity.

Někteří zákazníci si navíc dělají starosti, jak jsou poté získané informace využívány. "Hrůzu nahánějící není porušení soukromí, ale to, jak moc toho z něj mohou vyvodit," řekl neurolog Bradley Voytek, který se zastavil v kavárně Philz v kalifornském Berkeley. Philz používá technologii od společnosti Euclid Analytics z kalifornského města Palo Alto, která pracovala také na experimentu Nordstrom, měřila signály mezi chytrým telefonem a wi-fi anténou a počítala, kolik lidí je právě v obchodě a kolik jich vchází.

Děláme to samé jako e-shopy, brání se řetězce

Obchodníci v kamenných obchodech ovšem argumentují tím, že nedělají nic víc než to, co se už běžně dělá on-line. "Kamenné obchody jsou znevýhodněné proti on-line prodejcům, kteří sbírají digitální drobečky, jež za sebou lidé trousí," řekl Guido Jouret, šéf technologické skupiny Cisco, která dodává sledovací kamery do obchodů. Proč, ptá se Jouret, "by kamenné obchody neměly být schopné zjistit, zda někoho, kdo nenakoupil, odradily ceny, anebo se jenom přišel ze zimy zahřát?"

Například obchod RetailNext používá videozáznamy k prostudování, jak se zákazníci pohybují. Zjišťuje například, že muži stráví v oddělení plášťů jen minutu, což může pomoci obchodu zefektivnit prostor využívaný pro toto pánské zboží. Rozlišuje také muže od žen a děti od dospělých.

Pak k videozáznamům RetailNext doplní ještě údaje z chytrých telefonů zákazníků, aby vydedukovala ještě specifičtější vzorce. S jejich pomocí může například určit, kde zákazník stojí, a to i v případě, že se svým telefonem vůbec nepřipojí na místní wi-fi síť.

Obchod také může s pomocí této technologie rozpoznat vracející se zákazníky, protože mobilní zařízení vysílají při hledání sítě unikátní identifikační kód. To znamená, že obchody nyní mohou například zjistit, jak se vracející se zákazníci chovají a kolik času průměrně mezi jejich návštěvami uplyne.

