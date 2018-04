Díky GPS v kabině sypačů zjistíte aktuální stav silnic na internetu

Přímou kontrolu práce silničářů mají prozatím jen Středočeši. Podle informací Mobil.cz ale o podobném kroku přemýšlejí i další kraje. Většina už GPS systém využívá pro sledování posypových vozů, ale prozatím jen pro potřebu interních kontrol.

"Sypače našich dodavatelů jsou vybaveny touto technologií. Je to kvůli sledování jejich pohybu i kvůli zpětné kontrole například při fakturaci. Tato aplikace je pouze pro naší interní potřebu," uvedl na dotaz Mobil.cz mluvčí TSK Praha Tomáš Mrázek. GPS systémy využívají ke zvýšení kontroly činnosti sypačů dle svého webu i Ostravské komunikace a.s.

Kdo by si snad myslel, že GPS instalované v posypovém voze pomáhá i jejich řidičům v orientaci, mýlil by se. "Řidiči jezdí na předem stanovených programech. To znamená, že přesně vědí kudy pojedou a jakou ulicí mají uklidit. K tomu GPS nepotřebují," vyvrací tuto domněnku Mrázek.

Středočeští mohou kontrolovat silničáře na internetu

Praktické využití GPS pro širokou veřejnost našel středočeský kraj. Do všech vozů, které v něm zajišťují zimní údržbu, nechal začátkem této zimy namontovat GPS přijímače. Ve speciální internetové aplikaci pak lidem umožnil kontrolu aktuální činnosti všech nasazených sypačů.

I zde byl přitom GPS systém původně instalován pro lepší dohled nad jednotlivými vozidly, které nejsou v majetku kraje, ale provozují je soukromé firmy. - čtěte Úklid sněhu na silnici budou moci lidé kontrolovat on-line

Každé vozidlo má speciální GPS jednotku s několika funkcemi: sbírá informace o poloze silničářské techniky a dokonce eviduje i to, jaké operace vozidlo vykonává. Její komunikační část pak prostřednictvím mobilní sítě nashromážděná data předává na datový server. Na webu si tak jednoduše prohlédnete, zda automobil silnici právě solí, pluhuje, nebo provádí obojí dohromady.

Zvolit si můžete jakoukoliv oblast středočeského kraje, ve které pak kromě aktuální polohy vozidel a jejich historie za posledních několik hodin vidíte také jednotlivá stanoviště vozidel pro údržbu komunikací.