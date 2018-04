Díky Google vám nyní mobil ukáže, kde jsou vaši přátelé

Na stránkách společnosti Google je k dispozici nová verze Google Maps pro mobilní telefony. Jedním z vylepšení je i lokalizační služba Google Latitude. Dokáže přímo na mapě zobrazit jak vaši aktuální polohu, tak polohu vybraných přátel. Pokud chcete, může vám aplikace dokonce nalézt nejlepší cestu za nimi. K využívání služby stačí mít účet u Google, třeba Google E-mail.

Aplikace zatím funguje na většině mobilních telefonů s operačními systémy Symbian, Windows Mobile 5 a novějšími, i na přístrojích BlackBerry. V nejbližší době by měla přibýt také podpora Google Android a iPhone, následovaná přístroji podporujícími Javu. Polohu přátel můžete sledovat buď přímo na displeji mobilního telefonu, nebo pomocí Google rozšíření (gadgetu) na obrazovce počítače.

GPS není potřeba, ale pozor na data

Aplikaci Google Maps, a s ní i Latitude, lze používat rovněž na telefonech, které nemají vestavěný GPS přijímač. Mapy totiž umí přibližně určit polohu uživatele jen na základě informací z mobilní sítě. Přesnost pak záleží na tom, v jaké oblasti se uživatel nachází – ve městech může být poloha určena s přesností na desítky metrů (někdy i metry), mimo města může jít i o stovky metrů.

Pokud má však telefon integrovaný GPS přijímač, Google Maps ho umí využívat, a pak je přesnost určení polohy velmi vysoká. Při používání na mobilním telefonu je potřeba dávat pozor na datové přenosy – Google Maps přenáší veškeré mapové podklady přes datové připojení. Pro jejich využívání je proto vhodné mít aktivovaný neomezený datový tarif. Obezřetnost je nutná zejména v zahraničí.

Samotný doplněk Latitude může fungovat i v případě, že aplikace Google Maps není na telefonu spuštěna. Při ukončení Google Maps je uživatel dotázán, jestli chce nechat funkci lokalizace aktivní. Pokud ne, vidí jeho přátelé poslední polohu. Když zůstane Latitude aktivní, jsou data aktualizována v pravidelných intervalech. Pak ovšem zůstávají aktivní datové přenosy – počítejte zhruba se 100 kB za hodinu.

Pozor na soukromí

Lokalizační služby na mobilu jsou přece jen značným zásahem do soukromí. V případě využití funkce Latitude se majitel telefonu může sám rozhodnout, jestli bude funkci využívat. Stejně tak si může zvolit ty, kterým se informace o jeho poloze budou zobrazovat. Pokud si totiž chcete přidat někoho do přátel, musíte ho nejprve k využívání služby pozvat a vyžádat si jeho souhlas.

Nikomu tak nehrozí nebezpečí, že by jeho poloha byla sledována bez jeho vědomí. Špehování by tak teoreticky mohlo hrozit jen v případě, že by se někdo dostal k vašemu telefonu a zároveň měl k dispozici i přístup ke kontu na Google. To není příliš časté ani u většiny společně žijících partnerů. Služba by mohla být ale využitelná třeba pro jednorázové sledování polohy potomků.

Na webu jen v angličtině

Pro sledování polohy přátel na počítači je nutné využívat personalizovanou stránku Google, zvanou iGoogle. Na ni je možné přidávat miniaplikace čili gadgety. Aby vše fungovalo, musí být jako výchozí jazyk nastavena angličtina. V "české" verzi se totiž prozatím objeví pouze omluva, že aplikace není pro daný region k dispozici.