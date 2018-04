DigiVue 1.0, novinka na prohlížení obrázků na Pocket PC

Manager obrázků a digitálních fotografií DigiVue společnosti Avantgarde Digital patří mezi nové moderní softwarové produkty na hromadnou správu grafických souborů. Protože v jednoduchosti je síla, nenabízí DigiVue žádné převratné funkce ani desítky nejrůznější "grafických" nesmyslů, které prohlížení obrázků většinou pouze zdržují a tak lze s programem pohodlně pracovat i s větším množstvím obrázků.

































Základním rysemje možnost práce ve fullscreenu s vypnutou horní lištou (při pořizování screenshotů jsem ji bohužel zapomněl vypnout), což navyšuje užitnou plochu už beztak malého displeje Pocket PC. Ještě zajímavější je však nabídka prohlížecích módů, kterých v DigiVue najdete celkem pět. První dva prohlížecí módy generují malé či větší náhledy v podobě vodorovného filmového pásu těsně nad toolbarem DigiVue a můžete si tak obrázky prohlížet jednoduchým klikáním na náhledy. Další dva módy představuje klasický ikonkový náhledový systém a detailní výpis souborů v grafickém albu s možností třídění podle několika kritérií. Album si můžete vyrobit buď ručním přidáním obrázků nebo katalogizací celé paměťové karty či vybraného adresáře Pocket PC.Uložené album neobsahuje samotné obrázky, ale pouze odkazy na ně a nezabírá tak zbytečně drahocenné místo v interní paměti Pocket PC či na jeho paměťové kartě. Pátým prohlížecím módem je slideshow ve fullscreen zobrazení. Katalogizovat a upravovat můžete v programu obrázky a fotky ve formátech BMP, GIF, JPEG a TIFF, jiné formáty zatím DigiVue nepodporuje. Ke každému obrázku v albu si můžete přidat jeho autora a krátký popis, podobné údaje lze přiřadit i k celému obrázkovému albu.DigiVue má ale ještě další pracovní mód, ve kterém můžete obrázky a fotografie oříznout, otočit, změnit jejich velikost, barvy a trochu je efektově upravit. V nabídce image processingových funkcí momentálně najdete tři běžné filty pro zaostření či rozostření obrázku nebo pro jeho vyhlazení. Mezi doplňkové funkce programu patří například zobrazení histogramu jednotlivých RGB kanálů a luminance. Se zobrazeným histogram bohužel nejde dále pracovat a histogram tedy nemůžete přímo využít pro úpravy barev atp. u obrázků a fotografií. Filtry jsou dostupné pouze z menu stejně jako některé další manipulační funkce - například změna velikosti vybraného obrázku, u které můžete použít dva typy algoritmů. U každého obrázku nebo fotky si můžete nastavit jas, kontrast a upravit jednotlivé RGB barvy. Upravený obrázek lze uložit, poslat ho e-mailem nebo odeslat přes infraport na jiné zařízení. Výhodou DigiVue je přitom slušná rychlost načítání a zobrazování obrázků stejně jako plynulý scrolling obrázků v jejich nativním rozlišení.V preferencích DigiVue najdete například volby pro ukládání prohlížených obrázků do paměti cache (pro jejich rychlejší načítání a další funkce programu), automatické přizpůsobení rozměrů obrázku nastavenému rozlišení, použití LZW komprese při ukládání TIFFů, prodlevu pro slideshow a další věci.Instalační archiv DigiVue 1.0 má pouze cca 250 kB, program je k dispozici pouze ve verzi pro Pocket PC s procesory StrongARM a XScale. DigiVue stojí 15 USD, což je na prohlížeč obrázků a fotografií této třídy "tak akorát". DigiVue zatím nemůže přímo konkurovat vyspělejším managerům obrázků jako je například o něco dražší Resco Picture Viewer. Vzhledem k tomu, že se jedná o první verzi programu, pravděpodobně se v budoucnu u DigiVue setkáme s dalším vylepšení stávajících funkcí i s jejich obohacením o nové možnosti prohlížení a správy obrázků. Hodila by se například detailnější katalogizace obrázků z paměťové karty, hromadné úpravy obrázků, propracovanější popisky a na zpracování digitálních fotografií by byla skvělá podpora EXIF metadat, kterou v DigiVue 1.0 nenajdeme.