Digitizér a jeho závady

Digitizér je první vrstva displeje, se kterou se dostáváme do styku. Proto je nutné tuto vrstvu dostatečně chránit proti poškození. Je důležité aby si to uvědomoval i uživatel a předešel tak nadměrnému poškození digitizéru. Pro dotek by měl používat jen stylus, což je plastikové pero, nebo pero se speciálním plastovým hrotem. Díky tomu, že na displeji se hromadí nečistoty (srážením par, prášením atp.) je nutné jednou za čas horní vrstvu omýt, nebo vyleštit. Vhodné je chránit displej ochrannou fólií. Ta zabrání poškrábání a nadměrnému opotřebení.Digitizér se skládá ze dvou plastových fólií s odporovou vrstvou, spojených k sobě tenkou nevodivou vrstvou polymeru (je to taková řídká hmota připomínající gel). Díky tomuto tenkému izolantu jsou v klidovém stavu obě fólie od sebe odděleny. V případě kdy se uživatel dotkne stylusem plochy, se obě fólie v určitém bodě spojí a vytvoří odpor, odpovídající souřadnici X, Y.– u prvních Tungstenu T to byla softwarová záležitost. Pokud se vám tato závada objeví můžete Palm bez obav reklamovat. Pokud již není v záruce, zkuste použít Palm update popř. některý ze softwaru jako např. DigiFix.Speciální variantou tohoto problému je situace, kdy nadměrným používáním dojde k tomu, že na místu které je enormně používáno (pozná se podle poškrábání) se vytěsní tenká vrstva polymeru, který má zajišťovat nevodivost. Dojde tak vlastně ke zkratu a Palm si mysli, jakoby jste na tom místě měli přitlačený stylus.- závada je způsobena buď hardwarově. Tj. okraj vrchního krytu Palmu tlačí svým okrajem na displej, resp. na digitizér a ten si myslí že tam uživatel tlačí stylusem. Takovou hodnotu X-Y lze přebít buď větším zatlačením na jiném místě, nebo odstraněním přítlaku vrchního krytu. Rozšroubováním PDA a ohnutím krytu, nebo povolením šroubků.– příčin poruchy může být více. Od předchozích typů až po situaci, kdy byl ve výrobě např. špatně utěsněn digitizér a tenká vrstva polymeru buď ztvrdla, vytekla, nebo se odpařila.– podobná situace jako v předchozím případě. Zřejmě v blízké době dojde ke stavu, kdy digitizér začne být úplně „tupý“ a pak přestane reagovat úplně.Výměna digitizéru není triviální záležitost. U některých typů se digitizér dá vyměnit samostatně. A u některých (vétśina novějších PDA) je nedílnou součásti zobrazvací jednotky a displeje. Tudíž pak se musí vyměnit i ta část která je vlastně funkční (displej). Oprava pak může být dražší než jste čekali a nemusí se vůbec vyplatit. Pak je lepší zakoupit nový Palm a tento buď zahodit do šuplíku, nebo si ho vystavit, popř. ho prodat na náhradní díly (základní deska, baterie atp.).Pokud se vám tedy po záruční době objeví nějaké problémy a nebudete schopni situaci řešit např. aplikací DigiFix, nezbývá, než se obrátit na servis, nebo na někoho kdo má v pořádku displej a je ochoten vám ho za rozumnou cenu přenechat. Jinak se většinou oprava digitizéru nevyplatí a je lepší si koupit nové PDA.