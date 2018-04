Digitální televizi přes O2TV sleduje už 50 000 uživatelů

Zájem o digitální televizi O2TV není malý. To dokazuje i stále vyšší počet zákazníků, kteří tuto digitální televizi přes pevnou linku využívají. Jak potvrzují statistiky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, počet uživatelů překročil v těchto dnech hranici 50 000.

Digitální televize O2TV nabízí nejen širokou škálu televizních a rozhlasových kanálů, ale také stovky filmů, dokumentů, seriálů a pohádek. V poslední době zprostředkovává v přímých přenosech zápasy hokejové O2 extraligy a připravuje další novinky.

Odměna pro 50 000. zákazníka

U příležitosti dosažení tohoto počtu zákazníků se společnost Telefónica O2 rozhodla odměnit 50 000. zákazníka. Paní Martina Poráčová z Libochovic se stane majitelkou nového LCD televizoru. "Je to pro mě milé překvapení, o pořízení digitální televize jsme uvažovali již delší dobu zejména s ohledem na plánované vypnutí analogového pozemního vysílání".

Rozšíření filmové nabídky ve Videotéce

Od září 2007 spolupracuje Telefónica O2 s největšími hollywoodskými studii The Walt Disney Company a Warner Brothers. Zákazníci se tak mohou těšit na zbrusu nové filmové tituly, které obě nadnárodní společnosti uvedly v České republice do kin nebo do videodistribuce. Do nabídky virtuální videopůjčovny přibudou například vynikající počítačově animovaný film Auta, filmový trhák Piráti z Karibiku - Na konci světa, animovaný oscarový titul Happy Feet, krimi komedie Dannyho parťáci 3 nebo světový megahit Harry Potter a Fénixův řád.

Více kanálů pro sportovní a filmové fanoušky

Od 1. září 2007 doplnila stávající programové nabídky služby O2TV nová základní nabídka O2TV Sport a dvě doplňkové nabídky O2TV Sport Plus a O2TV Filmy Plus. Nová programová nabídka O2TV Sport je určena především všem sportovním nadšencům.V nabídce jsou kromě standardních českých kanálů zahrnuty také Galaxie sport, Eurosport, Eurosport 2, Sport 1, Extreme Sports Channel, Motors TV, NASN a ESPN Classic a také přístup k přímým přenosům vybraných zápasů O2 extraligy a k archivu odehraných zápasů.