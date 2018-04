Digitální televize O2 TV měla potíže, stovky lidí byly bez signálu

Potíže začali mít uživatelé služby po druhé hodině odpoledne. "Televize vůbec nešla, takže jsem zkusil resetovat set-top box. Jenže se nic nezměnilo. Měl jsem potíž se dovolat i na infolinku, kde mi nakonec řekli, že musím počkat," napsal redakci iDNES.cz jeden ze čtenářů.

Postupně se ozvali i další uživatelé O2 TV. Někteří tvrdili, že výpadek trval přes čtyři hodiny. "Zrovna před Silvestrem to není vůbec příjemné," zlobil se další čtenář.

Hany Farghali, mluvčí společnosti Telefónica O2, uvedl, že služba měla skutečně několikahodinové problémy. Řekl ale, že se to týkalo jen několika set lidí, kteří mají službu objednanou.

"Potíž měli lidé, kteří restartovali svůj set-top box kolem půl třetí. Některým signál naskočil, u dalších problém přetrvával. Naši technici to postupně řešili, ale zabralo to několik hodin. Teď už by služba měla všem našim zákazníkům fungovat," uvedl v půl sedmé večer Farghali.

Podle facebookové stránky O2 si ale zákazníci na pokračující výpadek stěžují i ve večerních hodinách. Operátor uvádí, že výpadek již byl odstraněn a uvádí návod, jak set-top box restartovat: "Pokud vám O2 TV stále nefunguje, doporučujeme nerestartovat Set-Top-Box opakovaně, i když menu televize může k restartu vybízet. Pokud jste Set-Top-Box restartovali již dříve, proveďte jeden poslední restart a nejpozději do 20 minut vaše kompletní televizní nabídka naběhne".