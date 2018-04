Digitální pero N-Scribe - zpátky k husím brkům?

Jednu věc si i my, příznivci a fandové kapesních počítačů, musíme přiznat. V určitých situacích prostě stále platí, že papír je papír a obejít se bez něj zatím není možné.

Objevilo se velmi nadějné řešení problému s rychlým psaním na přenosných zařízeních. Firma Digital Ink avizuje na podzim tohoto roku prodej zvláštního pera nazvaného N-Scribe.

Jde o zařízení, které se skládá ze dvou základních částí - elektronického pera a přijímací jednotky, která ukládá do paměti "činnost" pera a je schopna přenášet ji do jiných zařízení. Tímto způsobem lze zaznamenat psaní písmen a číslic nebo kreslení obrázků.

Můj stůl je plný lístečků a papírů s různými poznámkami, které si dělám při práci a které pak pracně přepisuji do Palmu. Papír a pero jsou v určitých případech vhodnější, praktičtější a dostupnější. I když něco rychle naškrábete do nějakého poznámkového programu jako DiddleBug nebo TypU, stejně jste potom nuceni přepisovat vše do patřičné databáze, a to jde z papírku přeci jen lépe.

Část uživatelů PDA zase kombinuje používání papírového diáře s Palmem a nemusí to být jen známý Franklin Planner, časté jsou i různé kombinace PDA X ADK, TMI apod. Mnoha lidem zkrátka dělá problém psaní pomocí systému Graffiti a rádi by zapisovali znaky trochu jiným způsobem. Nosit s sebou externí klávesnici ale znamená vzdát se absolutní mobility. Navíc na psaní perem jsme všichni zvyklí, tento systém je velmi efektivní.

S N-Scribem však prostě jen píšete perem na papír (pero se ve vztahu k papíru chová jako běžné kuličkové pero), ale vše, co píšete, se rovněž přenáší do paměti přijímací jednotky pomocí infrasenzorů. Celý systém funguje vlastně trochu podobně jako miniaturní GPS (Global Positioning System - satelitní lokalizační systém).

Informace o pohybu pera můžete průběžně nebo později přenášet do PDA, mobilního telefonu nebo velkého osobního počítače, a to pomocí infračerveného portu či sériového připojení. Tento systém otevírá mnoho nových možností při propojení s mobilním telefonem, nejvýrazněji však usnadní práci majitelům PDA.

Přijímací jednotku lze jednoduše přichytit klipem k papíru. Poslouží i jako stojánek na pero.

Plánovaná cena je 100 USD (3 800 Kč), což je naprosto srovnatelné s externí klávesnicí.

Používání nadnesených výrazů jako "revoluce ve světě PDA!!!" a podobně je zatím přeci jen předčasné. Nicméně je jasné, že N-Scribe může přinést do našeho světa mobilních zařízení nové možnosti a nejednomu z nás usnadnit život. Například v kombinaci s budoucími mobilními terminály pro celulární sítě třetí generace může být pero N-Scribe mocným nástrojem, neboť text jím sestavený nebude problém zaslat někomu jinému pomocí e-mailu nebo MMS (Multimedia Messaging System) Doufejme, že už na něj nebudeme muset dlouho čekat.