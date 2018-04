Digitální nebo analogová?

Bez dlouhého rozmýšlení lze říci, že jediné, co mají všechny brány společné, je digitální vstup v podobě mobilní sítě. Vše ostatní může být zcela individuální. V zásadě rozeznáváme dvě základní kategorie lišící se zpracováním signálu, a tím tedy i výstupním rozhraním. Absolutně nejrozšířenějším, jak z hlediska prodaných kusů, tak pestrosti nabídky, je analogové provedení, které můžeme připodobnit k běžné telefonní lince. Kromě relativně nízké ceny se vyznačuje jednoduchou instalací, spočívající s trochou nadsázky v zasunutí kabelu do příslušného konektoru. Svými vlastnostmi nejlépe vyhovuje v místech, kde je očekáváno pouze zprostředkování hovoru, u lepších modelů i zpracování SMS zpráv nebo dokonce i přenos dat. Za tímto účelem jsou vybaveny více než dostatečně. Většina disponuje vysíláním 16 kHz tarifikačních impulsů, s nimiž lze přibližně odhadnout provolanou sumu, a setkáme se i s vylepšeným kódováním řeči EFR.

Součástí každé brány by měla být regulace úrovně hlasitosti jak příchozího, tak odchozího volání, ať už manuální či elektronická. V opačném případě nepůjde odladit situace, kdy hovor z mobilní sítě bude např. podstatně tišší než z telefonní linky a volající přitom bude muset oddalovat přístroj od sluchátka, aby nepřišel o sluch. Možná to vypadá jako nepodstatný detail, ale pokud není hlasitost zvládnuta, nastane spousta nepříjemných problémů. V nabídkách jednotlivých výrobců najdeme i modifikace pro připojení k pobočce ústředny. Hlavní rozdíl spočívá především v tom, že se napohled chová jako koncové zařízení a nezabírá vstup pro státní linku. Ovšem je o něco pomalejší při vyřizování odchozích volání. Musíte na ni nejprve zavolat, ona vyzvedne a teprve poté čeká na volbu čísla, zatímco u provedení pro státní přenašeč se volí rovnou. Své použití najde především u ústředen s omezeným počtem státních linek nebo ve firmách, kde ji plánují využívat především pro příchozí hovory. Kromě několika výjimek (například 2N Ateus Kompakt) totiž jako jediná dokáže příchozí volání směrovat. U jednodušších typů stylem provolby, u dokonalejších pak v závislosti na telefonním čísle volajícího.

Orientační cena analogové GSM brány: 6-30 tis. Kč v závislosti na provedení

Do druhé kategorie řadíme brány, o nichž hovoříme jako o digitálních. Od svých analogových sester se liší právě digitálním výstupem odpovídajícím standardu euroISDN a jejich instalaci by měl provádět zkušenější uživatel, obeznámený s možnostmi firemní ústředny. Nabízí se totiž dvě základní zapojení, kdy brána supluje pevnou linku (NT) nebo koncové zařízení (TE). Nejčastěji sice najde využití prvně jmenované, ale nelze ho brát jako dogma. Výrazný posun však přichází ve spektru podporovaných funkcí. Bezpochyby tou nejpříjemnější je identifikace volajícího, kdy u většiny bran (pozor, ne všech) získáte podobně jako u mobilních telefonů číslo dříve, než dojde k samotnému hovoru. Na této skutečnosti právě staví profesionální přístroje, které obdobně jako lepší pobočkové ústředny dokážou např. stálého zákazníka samočinně přepojit obchodníkovi. Stačí jen jeho telefonní číslo uložit do databáze a spojovatelce (recepční, asistentce, ...) ušetříte práci, neboť nebude muset zvedat všechny hovory z mobilní sítě.

Další funkcí napomáhající efektivnímu zpracování hovorů může být provolba DISA, kdy volající uslyší uvítací hlášku s prosbou o zadání pobočky, s níž by rád hovořil. Pokud tak neučiní, bude po chvíli přepojen na spojovatelku. Vesměs se jedná o nahrazení přímé volby linky účastníka, neboť jak známo, u mobilních sítí nebylo myšleno na plnohodnotnou provolbu. Nárokovat si poslední tři číslice z šesti, resp. sedmimístného telefonního čísla by bylo příšerně drahé a navíc by rapidně klesla kapacita jedné předvolby. Lze říci, že je to mimo technickou realizaci.

K dispozici jsou i funkce napomáhající podrobnému účtování uskutečněných hovorů. Pokud váš mobilní operátor podporuje funkci AoC (Advice of Charge), neboli posílání informací o ceně spojení, digitální brány tyto údaje postoupí dál. V opačném případě mohou samy tarifikační impulsy vysílat po naprogramovaných intervalech. Předesílám však, že ne každý přístroj to podporuje.

Další, trochu nestandardní výbavou je synchronizační vstup. Jak známo, digitální sítě jsou založeny na velmi přesném časování, kdy sebemenší posun i v řádu jednotek ms znamená problém. Připojíte-li k ústředně s euroISDN státní linkou digitální GSM bránu, bude obtížné přepojit hovor externího účastníka na mobil, neboť každé zařízení sice dodržuje rozpětí rámců, ale začalo chrlit svá data v rozdílný čas. Právě proto je maximálně výhodné státní linku propojit s bránou, avšak nemusíte to brát jako zásadní parametr výběru. Všechny testované brány nastíněnou situaci zvládly, i když synchronizaci neměly.

Orientační cena digitální GSM brány: 30-70 tis. Kč v závislosti na provedení

Modul nebo mobil?

Bezpochyby největší diskuse odborníků se týká vstupní části, kde máte na výběr ze dvou možných provedení. Levnější brány jsou založeny na mobilním telefonu, který je připojen obdobným způsobem jako k "těžkému" hands-free. Vezmeme-li v úvahu pouze samotnou instalaci, tak jedinou nevýhodu představuje obtížnější vkládání SIM karty a obvykle větší provedení šasi, tedy negace více méně zanedbatelné. Opravdu stinnou stránkou je však nižší uživatelský komfort. Naprostá většina výrobců totiž nedokáže připojený mobil kompletně ovládat. Většinou chybí automatické zadávání PINu, správa textových zpráv a elektronická regulace hlasitosti hovoru. Problémy jsou také s akumulátorem, neboť jeho neustálé nabíjení mu významně snižuje životnost.

Další provedení je založeno na tzv. GSM modulech. To jsou v podstatě terminály zajišťující komunikaci s mobilní sítí, ovládají se AT příkazy a svému účelu jsou na rozdíl od mobilů maximálně přizpůsobeny. V nabídce výrobců najdeme i typy určené pro práci v náročných podmínkách, jako například v místech s nedostatkem signálu. Od uživatele nevyžadují sebemenší údržbu či pozornost, neboť SIM kartu obvykle vkládáte zvenčí, tzn. obejdete se bez šroubováku či podobného náčiní. Oproti zmiňovanému provedení s mobilním telefonem také nabízejí podstatně větší množství funkcí, mezi nimiž najdeme například podporu datových přenosů, automatické zadání PIN, nebo dokonce možnost konfigurace přes textové zprávy. K jejich zvolení přispívá i větší stabilita na nestandardní situace, které mohou vzniknout ze strany mobilní sítě. Pokud má brána dobře provedený ovládací software, nikdy vám při zákeřném odpojení nezamrzne.

Mezi hodnocenými parametry stojí za úvahu i dualita. Mnohým firmám vyjde výhodněji pořízení SIM karty Oskara, který pokrývá ve velkých městech především v pásmu 1800 MHz. Na trhu je dnes už poměrně velká nabídka i mezi bránami s GSM moduly, které jsou v duálním provedení více méně na stejné cenové úrovni.

Dvojitá brána

Při troše zamyšlení by se mohlo zdát, že mám na mysli produkt určený pro dvě pásma mobilní sítě. Skutečnost je však poněkud odlišná. Jedná se totiž o bránu s dvojicí modulů, resp. mobilních telefonů, která představuje dvě navzájem nezávislé telefonní linky. Hovoří se o ní především u digitálních GSM bran, neboť základní přípojka euroISDN disponuje dvěma hovorovými kanály a je škoda to nevyužít. Na trhu však najdeme také několik analogových zástupců. Nákup jedné dvojité brány přitom vyjde levněji, než dvou samostatných.