Digitální GSM brána EcoTel ISDNtwin

Digitální sítě začínají čím dál tím častěji nahrazovat své analogové předchůdkyně a s nimi stoupá i počet uživatelů volajících po celkové digitalizaci vnitropodnikového telefonního systému. Jediným brzdícím elementem se však v její realizaci stává nedostatek digitálních GSM bran, jejichž prvního zástupce u nás bychom Vám dnes rádi představili.

Německý výrobce svou koncepci GSM brány založil na celoevropském standardu euroISDN 2, představujícím dvojici hovorových kanálů, a rozhodl se maximálně využít všech jeho výhod. Námi testovaný model, nejvyšší ve výrobní řadě, byl uzpůsoben pro obsluhu dvojice navzájem zcela nezávislých SIM karet. Aktivní prvek obstarávající komunikaci se samotnou sítí u něj představovaly dva symetricky uspořádané moduly Siemens A1 (průmyslová obdoba mobilního telefonu Siemens S10), které ji předurčují k využití pouze v pásmu 900 MHz.

Na výstupní straně jsou vzhledem k maximální univerzálnosti použití k dispozici dva režimy spolupráce s ostatními segmenty telefonního systému. V naprosté většině případů najde uplatnění výstup NT suplující pevnou vnější linku, využitelný kromě běžného připojení k státnímu přenašeči pobočkové ústředny i pro libovolná ISDN koncová zařízení. V tomto případě se pak brána chová opravdu jako "klasická" zásuvka, tzn. umožní využívat i oblíbená MSN čísla navzájem od sebe rozlišující jednotlivá připojená zařízení. Myšleno bylo i na synchronizaci rámců s klasickou ISDN linkou, pokud ji máte připojenu k PbÚ, což je nezbytné minimálně pro přepojování vnějších hovorů. Rozhodnete-li se synchronizační vstup ignorovat, tak samotná brána si sice ztěžovat nebude, ale vzhledem k tomu, že ISDN je založeno na určité časové základně s přesně definovanými intervaly jednotlivých rámců, spojení nebude realizováno. Ostatním typům pobočkových ústředen pak vychází vstříc s výstupem TE (terminal equipment), kdy se tváří jako koncové zařízení.

Instalace

V základním příslušenství se kromě nezbytného napájecího adaptéru či rozličných propojovacích kabelů nachází i dvojice antén o zisku přibližně 3 dB, každá určená pro jeden vf modul, neb jak známo signály pásma mobilních telefonů rozhodně nelze slučovat. Nahlédnete-li do parametrů Vaší pobočkové ústředny popřípadě se zeptáte servisního technika, tak zjistíte, jaké zapojení výstupů, přehledně zobrazené v příručce, vyberete. Této části je obzvlášť vhodné věnovat pozornost.

Konfigurace

Nedílnou součástí dodávky je konfigurační program, trochu nepochopitelně dodávaný na disketách v době podstatně praktičtějších CD, určený pro operační systém Windows 95 a vyšší. Samotnou komunikaci s počítačem pak obstarává sériové rozhraní RS232.

Záhy po instalaci pochopíte neoddiskutovatelné výhody zvolené platformy. Podpora všech schopností ISDN totiž vede k existenci několika menu s hustě popsanými záložkami, což v prvních okamžicích nejednoho uživatele dokonale překvapí. Jako zastánce názoru, že zařízení se stává profesionálním teprve tehdy, když kromě ostatních důležitých parametrů nabízí i programování dle momentálních potřeb a nikoliv představ výrobce, jsem byl více než potěšen. Spuštění konfiguračního softwaru, příznačně pojmenovaného Ecotel, je vhodné již při samotné závěrečné instalaci brány. Vyhledání optimálního umístění antén totiž napomáhají softwarové indikátory síly signálu pro obě SIM karty. Není přitom ani nutné vypínat ochranné PIN, neb jeho zadání mu nečiní sebemenší obtíže. Stačí příslušné nastavení a na rozdíl od jiných bran si ho sám zadá i např. po výpadku napájení. V rámci prostředí se nabízí i snadné ovládání přesměrování hovorů, zamezení identifikace, možnost potlačení přenosu čísla volajícího na výstup (např. do PbÚ) a mnoho dalších parametrů, o nichž se alespoň letmo zmíním později.

Téměř k dokonalosti bylo dotaženo účtování probíhajících hovorů, které kromě podpory funkce mobilní sítě advice of charge (AoC) nabízí i alternativní řešení v podobě generování vlastních tarifikačních impulsů po přednastavené době. Není to sice tak přesné, avšak pro hrubou orientaci o provolané částce bohatě postačí. Zmínku si zaslouží i možnost využívání textových zpráv, což je u GSM bran funkce zcela nevídaná. Pravda, při psaní jsem postrádal indikátor zbývajících znaků, neboť s počítačovou klávesnicí lze limit snadno překročit, a jediná indikace spočívá v zobrazení chybové hlášky při odeslání. Nedozvíte se tím tedy ani přebývající počet, čímž zde jednoznačně vítězí populární metoda pokus/omyl.

Drobnou zradu, alespoň zprvopočátku, může přinášet celková obnova zadaných dat, tzn. pokud potřebujete upravit pouze jediné nastavení, musíte vždy vyplnit všechny parametry v dané záložce, jinak budou navrácena do implicitních hodnot. K dispozici je i vzdálená konfigurace, u níž můžete navíc předdefinovat konkrétní číslo, z něhož bude možné úpravu realizovat, což alespoň částečně ochrání před neoprávněným zásahem.

Odchozí hovory

Ecotel sám o sobě generuje oznamovací tón a volbu zahájí okamžitě po úplném zadání, které pozná podle počtu vytočených číslic, jejichž běžný počet je nutné v konfiguraci předdefinovat. V ostatních případech vyčká 10 sec od posledně zadaného čísla resp. do zadání znaku # a teprve pak provede volbu. Při nastavování je vhodné počítat i se zkrácenými čísly hlasových schránek, informačních linek, placených služeb, ..., které lze přiřadit mezi výjimky.

K urychlení vytočení čísla přispívá integrovaná paměť pro 1000 zkrácených voleb. Vadou na kráse však zůstává nemožnost přečtení telefonního seznamu jednotlivých SIM karet. Alespoň kdyby součástí softwarové výbavy byl program přenášející jejich obsah do brány.

Při konfiguraci je výhodné usnadnit Ecotelu rozhodování o směrování hovorů na jednotlivé moduly. Máte-li dvě stejné SIM karty, tak na tom nezáleží, avšak při jejich různorodosti se vyplatí směrování přednastavit buď prioritně (např. modul 1- EuroTel, v případě obsazení modulu 2 i Paegas) nebo pevně (např. modul 1- EuroTel modul 2- Paegas). Pokud Vaše pobočková ústředna disponuje funkcí ARS, toto rozhodování převezme na svá bedra a v tom případě stačí přiřadit každému B kanálu jeden modul.

Příchozí hovory

Na první pohled se může zdát, že u příchozích hovorů není vesměs co řešit, avšak opak je pravdou. Vzhledem k přítomnosti provolby DISA lze nastavit automatické zvedání všech volání a volajícímu nechávat přehrát hlášku požadující zadání čísla požadované pobočky. Podstatně zajímavější však je schopnost automatického přesměrování příchozích volání na určitá čísla v závislosti na identifikaci volajícího. Klient se tak pouze samotným vytočením čísla dostane k odpovědnému zaměstnanci, aniž by volil cokoliv dalšího.

Poplach

Další užitečnou funkcí je vstup pro poplachový kontakt, kdy v případě jeho aktivace (sepnutí resp. rozepnutí) dojde k zavolání na předdefinované telefonní číslo a přehrání hlášky, případně odeslání předvolené smsky. Pokud je brána v danou dobu plně vytížena, jednomu z volajících bude přehrána omluvná hláška, následovaná rázným ukončením hovoru (zajímavé, ne??). Myšleno bylo i na nedostupnost předvoleného telefonního čísla v podobě možnosti zadání dalších alternativ. Takže pokud Vás např. někdo vykrádá a snaží se zabezpečovací systém odříznout od světa přetížením linek, bude nemilosrdně odmítnut, dokud brána nepodá hlášení odpovědné osobě.

Závěr

Představované zařízení patří bezpochyby mezi absolutní špičku současného trhu. Dokáže maximálně využívat výhod ISDN ve spojitosti s mobilní sítí. Přes integrovanou podporu přenosu dat bych ho však vzhledem k přenosové rychlosti pouhých 9600 bps (operátoři dnes už nezanedbatelně zrychlili) k této činnosti nedoporučoval, neboť finance jsou jak známo až na prvním místě. Výtku si zaslouží snad jen absence indikátoru počtu zbývajících znaků při psaní sms a využití disket pro instalaci nezbytného softwaru. Námi testovanou verzi lze v současné době pořídit za 73 500 Kč včetně DPH, avšak v nabídce jsou i levnější a méně vybavené modifikace začínající cca. na 50 000 Kč .

Děkujeme firmě ISC Communications s.r.o., výhradnímu distributorovi GSM bran Ecotel v ČR, za zapůjčení produktu.