Digitální fotoaparáty pro PalmOS - dokončení

3. Kamerky do slotů pro paměťové karty

a) Spectec SD Camera

Tato kamerka taiwanské firmy Spectec byla poprvé představena 6.3.2002. V té době se obrázky pořízené touto kamerkou a první informace o ní objevily na všech významných serverech zabývajících se tématikou Palmů. Byla to totiž první kamera, jež využívala SD slot. Od té doby se mnohé včetně celé konstrukce změnilo, ale bohužel stále ještě není ve volném prodeji. Podle informací, které Spectec vypustil, vypadá skutečná kamerka (jako u Clié NX70V) famózně. Sami posuďte: měla by být multiplatformní (PalmOS 4.0 a vyšší, PocketPC, Smartphone), umět fotit ve třech rozlišeních (640x480, 320x240, 160x120), umět nahrávat videosekvence (ovšem v poměrně nízkém rozlišení 160x120), obrázky ukládat v JPEG, měla by být s otočným objektivem, mít digitální zoom atd. Rozhodně to zní velice slibně, hodně ale bude záležet na konečné ceně tohoto přístroje.

výrobce: Spectec stránky: http://www.spectec.com.tw kompatibilita: PalmOS 4.0 a 5.0, PocketPC, Smartphone cena: ? snímací sensor: 300 000 pixelů, barevný 24-bit rozlišení: do 640x480 náhled: 160x120, RGB 16-bit fotografie: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 formát: JPEG video: 3-4 frame za sekundu, rozlišení 160x120 expozice/vyvážení bílé /seřízení barev: automaticky nebo manuálně hledáček (na displeji Palma): 160x120 16-bit přiložené aplikace: Image Address Book a Photo Take optika: F=2.8, 4.5 mm, 54 stupňů, zaostření od 20 cm do nekonečna

b) Photo Traveler for Palm OS

Druhým digitálním fotoaparátem do SD slotu se stal Photo Traveler od firmy VEO (tato firma také vyrábí CF kameru pro PocketPC). Veo se rozhodlo jít jinou cestou než Spectec. Jeho fotoaparáty jsou totiž trochu jednodušší a poměrně levné: stojí 99.9 $. Photo Traveler má otočný objektiv, nastavitelnou samospoušť, rozlišení fotografií je 640x480, jsou plně barevné 24bitové a po transferu do PC jsou ve formátu JPEG. K tomuto fotoaparátu je dodáván poměrně povedený ovládací software umožňující kromě focení a prohlížení v plných barvách také slideshow. V dodávce je kromě softwaru pro Palm a desktop také pěkné aluminiové pouzdro ochraňující přístroj před poškozením.

výrobce: Veo stránky: http://www.veo.com kompatibilita: PalmOS 4.0,4.1,5.0 použitelné s: m125, m130, m500, m505, m515, i705, Tungsten-T, Tungsten-W, Handspring Treo 90 cena: 99.9 $ + poštovné a balné (objednat lze přímo na stránkách VEO) rozlišení: 640x480 fotografie: plně barevné 24-bit nastavitelná samospoušť automatická spoušť/vyvážení bílé/kontrola barev otáčitelný objektiv nastavitelné ohnisko výsledné fotografie jsou v JPEG

c) Sony PEGA-MSC1

Jak se dalo očekávat, japonská firma Sony vyvinula digitální fotoaparát pro svůj Memory stick slot. Foťáček to není ale ledajaký: vyniká především miniaturními rozměry, váhou, tím, že nepotřebuje baterie, softwarovým vybavením a schopností optických efektů. Zápory jsou především nízké rozlišení (320x240 je opravdu málo), parametry snímacího senzoru (jen 100K pixelů) a příliš vysoká cena.

výrobce: Sony stránky: http:\\www.sony.com použitelné se Sony Clié: PEG-NR70, T665C, T615C, T415, SJ30, SL10, N760C, N710C, N610C cena: 149 $ snímací senzor: 1/6 palcový CMOS , 100,000 pixelů rozlišení: 320 x 240 pixelů (150 kB), 160x120 (40 kB) fotografie: plně barevné 24-bit formát obrázků: PGPF miniaturní rozměry 36x78x18mm nastavitelná samospoušť vyvážení bíle: Auto, Outdoor, Indoor A, Indoor B hledáček: na displeji 160x 120 pixelů 5 frame za sekundu optické efekty: Sepia, Black & White, Solarize, Negative Art software: Memory Stick Camera Application, PictureGear Pocket ver 2.1, Clié Paint otáčitelný objektiv 30 až 180 stupňů váha: 12 g čočka: F=2.8

4. Do-it-yourself kamery

a) Palm-Vision!

Pokud máte web kameru zapojitelnou do LPT portu, Palm se seriovým portem, trochu šikovné ruce, čas a nějaké znalosti o elektronice, pak si můžete vytvořit digitální fotoaparát pro PalmOS nebo WinCE sami! Polský programátor Szymon Ulatowski totiž umístil na internet stránky s návodem na propojení LPT kamery s Palmem/WinCE prostřednictvím modulu, jenž si musíte sami postavit. Kromě návodu a výkresů modulu pro propojení lze odsud stáhnout i poměrně propracovaný ovládací software (vytvořený ve WABA) a desktopový software pro konverzi fotografií do BMP. Autor také na web umístil několik fotografií pořízených pomocí Palm-Vision! (opravdu nejsou nejhorší), stručný seznam vhodných kamer a návod k použití softwaru. Podle mého názoru jde o skvělý nápad dotáhnutý do konce. Škoda jen, že projekt ustrnul ve verzi 1.0. Hlavním problémem je nekompaktnost celého zařízení, malá dostupnost LPT kamer a to, že zde není softwarový hledáček. Na druhou stranu je výhodou to, že fotografie jsou poměrně malé.