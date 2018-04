Digitální foťáky pro PDA míří k 1,3MPix

Zatímco v našem letním miniseriálu o fotografování s PDA jsme v našem přehledu PDA s fotoaparátem a analogických periferií lepší rozlišení než 300MPix hledali jen výjimečně, na konci roku se situace začíná pomalu obracet. Klasické kamerky s rozlišením VGA to ještě nevzdávají a stále se objevují i v nových modelech (příklady z poslední doby - Treo600, Samsung i505, Toshiba Genio 550, Clie UX40/50), výrobci foťáků jako periferií již pomalu přecházejí na perspektivnější rozlišení 1,3MPix. Výjimkou je stále Sony, která model Clié NX80C vybavila již 1,3MPix foťákem s rozlišením 1280x960 pixelů a Clié NZ90 má dokonce 2MPix rozlišení 1600x1200 pixelů, foťák v MS kartě má ale stále jen na VGA.

1,3 MPix versus 300 KPix

Jaký je rozdíl mezi 300KPix foťáky a třídou 1,3MPix? 1,3 MPix totiž oproti 300 KPix neznamená čtyřnásobnou délku stran. Hovoříme zde o obsahu a délka stran je u 1,3 MP oproti 300 K jen zhruba dvojnásobná a do pomyslné fotky v rozlišení 1260x960 pixelů by se vešly čtyři snímky VGA. I tak se jedná o drastický skok. Naproti tomu srovnání 1,3 MPix a 2 MPix už tak tristně pro 1,3 MPix nevypadá a při troše šikovnosti a pečlivosti se dají pořídit už na 1,3 MPix snímky použitelné i pro velmi kvalitní tisk ve formátu 9x13 cm až 10x15 cm.

Je třeba mít samozřejmě stále na mysli specifika PDA fotografování (specifiky jsou v tomto případě míněna spíše omezení):

absence optického zoomu - dává při menším rozlišení malý prostor pro pozdější výřezy. Digitální zoom tento problém neřeší.

dává při menším rozlišení malý prostor pro pozdější výřezy. Digitální zoom tento problém neřeší. absence řízení expozice snímků - jedná se stále většinou o automaty, kde můžete maximálně korigovat expoziční stupeň EV. Zapomeňte tedy na řízení expozice, rychlosti závěrky, či hru s makry, či doostřováním.

Teprve po uvědomění si těchto omezení se vám digitální fotoaparát u PDA může stát opravdu přínosným společníkem, který s úspěchem využijete pro

upomínkové fotografie (rodina, přátelé, pes apod.) s tiskem na malý formát

fotografie (rodina, přátelé, pes apod.) s tiskem na fotky použitelné pro elektronické účely (na web, fotoalba do PDA, portrét do správce kontaktů apod.)

(na web, fotoalba do PDA, portrét do správce kontaktů apod.) jako obrazový zápisník, který je vždy s vámi - rychlé zobrazení zajímavých věcí, nápadů, nemovitostí, slidů apod.

1,3MPix foťáky - hit roku 2003

První 1,3MPix digitály pro PDA se objevily již v první polovině roku v nabídkách firem Pretec a LifeView. V srpnu se objevil 1,3MPix SD digitál od HP a v září podobné zařízení představil i PalmOne. A tento týden představil svůj Photo Trevaller 130S i Veo - jedná se o SD 1,3MPix digitál určený zatím jen pro platformu PocketPC (firma jmenovitě uvádí Axim X3) - eventuální variantu pro PalmOS zatím Veo neoznámil. Jedná se tedy o nástup 1,3MPix foťáků SD formátu (varianty pro CF byly na trhu již dřív).

Zatímco tedy 1,3MPix digitály pro PocketPC si můžete koupit již nyní, jste u Palmu zatím odkázáni na prosinec, kdy by se měl do prodeje dostat 1,3MPix SD foťák pro PalmOS5 Tungsteny (starší typy s SD sloty tedy podporovat nebude, alespoň zatím). Třetí velký prodejce PDA Sony jde zatím cestou implementace lepších foťáčků do svých modelů a jako doplněk zatím nabízí jen VGA MemoryStick.

PocketPC platforma má ovšem taky problém - fotoaparáty fungují jen v SDIO slotech, tedy ne každý handheld s SD slotem je SDIO. Před nákupem digitálu se rozhodně nejdřív podívejte na tabulku kompatibility v podrobném popisu zařízení.

Současný stav v 1,3MPix foťácích pro PDA je následující