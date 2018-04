Digitální auto a cykloatlas (zkušenosti z užívání programu SmartMaps)

Dnešním dílem pokračujeme v přehledu GPS programů pro PocketPC zařízení - podíváme se na SmartMaps. Ani zde neseznamujeme čtenáře s nějakou žhavou novinkou, protože vývoj aplikace jsme sledovali průběžně - viz naše články:

Rastrové (bitmapové) mapové programy se liší obecně od vektorových tím, že mapu zobrazují jako obrázek (bitmapu), ne jako propočtené vektory. Výsledkem je krásně vyhlížející mapa, která jako by z oka vypadla tištěným mapám, kde není nouze o nejrůznější informace o plochách (zástavba, lesy, vody apod.), komunikacích (silnice, cyklotrasy, železnice, linky MHD a další) a dalších objektech (kostely, hotely, muzea a nejrůznější ostatní). mapa je celkově čitelnější a přehlednější, než vektorové mapy.

Daní za tyto informace jsou vyšší nároky na datový prostor (což v době stále kapacitnějších paměťových karet přestává být relevantním problémem) a daleko obtížnější routing, či plánování trasy - ten není úplně vyloučený, vektorové mapy jej ale zvládají rychleji a bravurně. Zatímco jsou tedy vektorové programy ideální na plánování delších cest a navigaci během jízdy, ty rastrové nacházejí svoje uplatnění v turistice, cykloturistice, ale rovněž i v silniční dopravě, pokud neplánujeme jízdu zrovna z Karlových Varů do Českého Těšína. Testovaný SmartMaps sice routing nemá, uživatelé se ale mohou těšit na další vývoj tohoto programu.

Rastrové mapy jsou sice uložené obrázky, umí ale pracovat s tzv. body zájmu (point of interes = POI), což jsou souřadnicové databáze různých objektů, které program dokáže vyhledat a zobrazit na mapě.

I dnes dáme nejdříve prostor základním informacím:

SmartMaps jsou produktem firmy PLANstudio. Můžete si je zakoupit ve verzích pro PalmOS, PocketPC a Symbian, a to rovněž v několika variantách:

Základními verzemi jsou Autoatlas ČR v měřítku 1:100 000 (1.190 Kč) a Cykloatlas ČR ve stejném měřítku za 1.390 Kč. V měřítcích 1:400 000 lze zakoupit odlehčené verze těchto programů za 590 Kč (Cyklomapa), 590 Kč (Automapa a Aeromapa). V různých cenách jsou pak mapy měst, nejdražší je Praha za 990 Kč, za 450 Kč koupíte Brno a Ostravu, 350 Kč zaplatíte za České Budějovice, Karlovy Vary a Jihlavu. Za 990 Kč je k dispozici rovněž Autoatlas Německa 1:200 000 a na této stránce se můžete podívat na nabídku různých zvýhodněných balíčků - kombinací atlasů s mapami měst. Všechny uváděné ceny jsou včetně DPH. Součástí programu je manuál v češtině v PDF formátu.

Registrovaní uživatelé si mohou navíc stáhnout databáze bodů zájmu - firma nabízí třeba čerpací stanice, dálniční exity, vrcholy, vlakové stanice, hraniční přechody, kempy a další databáze, několik je jich k dispozici i pro mapu Prahy.

Firma PLANstudio pracuje na nových verzích Standard a Navigator, přičemž Standard naváže na současné SmartMaps a Navigator přinese opravdický routing s navigací během jízdy. Verze Navigator by měla být představena na letošním Invexu.

Je to hlavně mapa

SmartMaps je tedy především parádní mapou. Aplikace pracuje pouze s dodávanou mapou a nelze k ní tedy přihrávat jiné mapy (třeba stažené z webu, či naskenované...). Instalace je samozřejmě možná do RAM i na kartu a práce s instalátorem je docela snadná. Automapa ČR 1:100 000 má velikost 48 MB (jen mapy).

Testovaný Autoatlas v rozlišení 1:100 000 nabízí celkem pět mapových podkladů v různých měřítcích (zoomování bitmapy je sice možné, pro přehlednost je ale v určitém měřítku lepší přejít na jiný podklad). Měřítka jsou 1:100 000, 1:400 000, 1:800 000, 1:1,6mil. a 1: 3,2mil. Zoomovat můžete skokově přepínáním pomocí malého menu dole, jemněji pomocí lupy +/-, v autě je ale určitě lepší nastavit si zoomování pomocí hardwarových tlačítek, což program umožňuje. Aplikace si sama najde ideální mapový podklad a na ten se přepne.

Zajímavé body zájmu...

Body zájmu jsou uloženy v samostatných databázích a pracujete s nimi v menu "Objekty". Obsahují řadu cenných informací, rychlé označení nalezeného místa podržením stylusu, či nalezení nejbližšího bodu (třeba hradu) dle aktuální polohy. Jak jsme uvedli v úvodu - další body zájmu lze stáhnout ze stránek výrobce, nabídka se stále rozšiřuje.

Orientace v trase

Aplikace sice neumí klasický routing a plánování trasy, určité možnosti tu ale přeci jen jsou. Můžete si kliknutím na lokálním menu označit na mapě počáteční a koncový bod a navigační šipka pak směřuje ke koncovému bodu. Lze si nastavit rovněž upozornění na dosažení určité vzdálenosti od koncového bodu. Obrázky dole ukazují práci s tímto segmentem aplikace včetně okna, které mne skutečně dostalo (klikněte pravým tlačítkem stylusu? :-))

Pomocí vkládání značek můžete vyznačit i složitější trasu a následně spočítat její délku (vzdálenost mezi značkami). Získáte tak alespoň orientační přehled o vzdálenostech.

Dále je zde ještě možnost uložit si celkem 8 poloh do oblíbených položek a později se na ně rychle přepínat přes menu Poloha. PocketPC verze umí ještě najít bod na základě vložených souřadnic.

SmartMaps a GPS

Máte-li PDA s GPS, můžete po nastavení parametrů GPS v menu Možnosti-GPS Možnosti a pozdější aktivaci GPS zapnout. Vpravo nahoře se objeví ikonka GPS, která je chvíli modrá (GPS není aktivní) a pak zezelená (je-li vše dobře nastavené), což signalizuje, že GPS funguje. Od toho okamžiku se vám mapa centruje dle skutečné polohy.

S nastavením jsem měl u Yakuma, na kterém byla mapa testována, určité problémy, než jsem metodou zkoušek a omylů přišel na nastavení portu COM2. Od té doby GPS funguje v pořádku. Posun mapy je plynulý, do dalších verzí bych se ovšem přimlouval za nahrazení centrálního kolečka šipkou s orientací dle směru jízdy. To nebývá ani u rastrových programů problém (viz v závěru zmíněný OziExplorerCE). To je ovšem problém německého výrobce aplikace (EnviCON).

Další mapy

SmartMaps je sice uzavřený systém z hlediska přihrávání vlastních map. Můžete si ale dokupovat k programu další mapy. Otestoval jsem mapu Brna se čtyřmi úrovněmi - bez nějakých problémů.

Závěr

SmartMaps představují solidní produkt pro široké vrstvy uživatelů, který se může pochlubit pokrytím České republiky, přijatelnou cenou a jednoduchou obsluhou v českém jazyce. Představují základ v kategorii bitmapových programů a firma jejich použitelnost rozšiřuje péčí o databáze bodů zájmů. V další fázi vývoje tohoto programu se podle Pavla Žemlíka z PLANstudia můžeme těšit na ukládání bodů a projetých tras, širší nabídku map (turistika, Slovensko, krajská a některá okresní města a další). Osobně se domnívám, že právě v oblasti turistických a městských map má tento program velké šance na další expanzi.

Zájemcům o sofistikovanější produkt z této kategorie může PLANstudio v současné době nabídnout mapové podklady pro program OziExplorerCE, což je daleko vyspělejší program s routingem pro náročnější a pokročilejší uživatele (v angličtině s nutností řadu operací provádět a nastavit manuálně). Program OziExplorer CE bychom pro vás rovněž rádi otestovali.

Sluší se kvitovat s povděkem, že máme dnes díky firmám Tranis a PLANStudio k dispozici solidní produkty z oblastí vektorových a rastrových map s navigací. Nabídka obou firem se stále rozšiřuje a ceny zůstávají na přijatelné výši. Určitý problém bude mít uživatel, který shání program pro navigaci v zahraničí, neboť nabídka zahraničních map je u obou programů zatím velmi slabá (Slovensko u PocketKIM a Německu u SmartMaps).