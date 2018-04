Sem chodí smartphony umřít. Aplikaci lze použít jen s vybitou baterií

Aplikaci Die with me, která by se česky dala přeložit jako Umři se mnou, má na svědomí dvojice belgických programátorů. „Chtěli jsme vytvořit něco pozitivního na tom, že máte slabou baterii,“ řekl serveru Motherboard Dries Depoorter, jeden z tvůrců aplikace. „Teď máme radost z toho, že se o svých umírajících telefonech baví lidé mezi sebou. Byla zábava aplikaci vytvářet,“ dodal Depoorter.

Nápad na takovou aplikaci se zrodil už ke konci roku 2016, kdy jej tvůrci prezentovali na interaktivní konferenci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Amsterdamu.

Prostředí aplikace je jednoduché - po zvolení vaší přezdívky a požádání k přístupu sledování stavu baterie vás pustí (za předpokladu, že se stav baterie nachází pod pěti procenty) do chatovací místnosti, kde lidé zanechávají vzkazy o svých vybitých telefonech. U každé zprávy se navíc zobrazuje, kolik procent baterie danému uživateli zbývá.

V aplikaci tak naleznete celou řadu zpráv typu „Neumírej kamaráde, vydrž ještě chvíli,“ „Potřebuji nabíječku, rychle!“ nebo „Konečně můžu chvíli odpočívat off-line“. Pokud se chcete zapojit do konverzace s lidmi, kterým se zanedlouho vybije baterie v mobilu, aplikace je dostupná pro systém Android i iOS za 25 korun, tedy ekvivalent přibližně jednoho eura.



Zajímavostí je, že původně měla aplikace sloužit jako nástroj k seznámení. Vyhledávala by totiž v okolí lidi s podobně vybitým mobilem, kteří by se přes ni rychle seznámili - ve chvíli, kdy by se o chvíli později potkali, by už jejich mobil byl zcela vybitý, a oni se tak na schůzce mohli věnovat jen tomu druhému.