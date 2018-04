DiddleBug - to nejlepší zdarma ?!

Když jsem popisoval dva sharewarové programy na ručně psané poznámky s alarmy (TipU a BugMe!), netušil jsem, jaký skvost v tomto smyslu skrývá freeware softwarová scéna. V závěru prosince 1999 byl upgradován skvělý DiddleBug do verze 2.13 a v dnešní recenzi si jej krátce popíšeme.

Základní obrazovka

DiddleBug se v principu podobá svým dvěma konkurentům. Má vkládací grafickou obrazovku v jejímž horním titulkovém pruhu jsou menu pro výběr kreslících nástrojů (zleva) :

- první menu slouží k výběru geometrického tvaru (čára, obdélník, zaoblený obdélník, ovál, kruh) a textu. Samotný text lze vkládat výběrem ze 3 fontů (čeština funguje) a čtyř kombinací barva písma X podklad.

- druhé menu vybírá kreslící nástroj - k dispozici je pero, rozmazávací štětec s mazací guma.

- třetí menu určuje typ vyhlazování ve třech stupních

- čtvrté menu je kreslícím hrotem - jsou k dispozici čtyři velikosti čtvercových hrotů a tři velikosti hrotů italic.

- páté menu je výběrem sytosti barvy v osmi stupních.

Jednoznačně se dá hodnotit množství kreslících nástrojů jako velmi bohaté, s DiddleBug si můžete troufnout i na poměrně složité "umělecké" kresby (což ale není jistě účelem programu, na druhou stranu lze například stáhnout desktop aplikaci pro konverze obrázků).

Poslední ikonka v horní liště je výběr a ukazatel jednotlivých poznámek (papírků ve štočku) ve formátu X/Y (X= číslo zobrazené poznámky, Y= celkový počet poznámek).

V dolní části je sada nástrojů pro editaci jednotlivých poznámek - tři ikony pro vložení nové poznámky, výmaz kresby ve stávající poznámce a výmaz celé zobrazené poznámky.

Alarmy

Nejdelší lišta je věnována výběru alarmu. K dispozici je obvyklá sada rychlého vložení v rozsahu 1-45 minut, 1-12 hodin, 1-14 dnů. Po výběru položky Custom můžete definovat libovolný časový údaj jako countdown, o výběru položky Absolute můžete vložit datový a časový údaj jako konkrétní čas v konkrétní den. Dny se vkládají zrychleně na liště, k dispozici je i schopnost nastavit opakování (každou hodinu, denně, týdně, dvoutýdenní interval).

Lištu lze přepnout ikonkou zcela vpravo na zobrazení countdown (zde se zobrazuje zbývající čas do nastaveného alarmu), či na absolutní zobrazení (den a hodina nastaveného alarmu).

Všechny uváděné povely jsou dostupné i z bohatého menu programu, kde jsou kreslící nástroje doplněny ještě možností Fill zvoleným odstínem barvy, příkazem Invert a možností vypínat titulní lištu. V preferencích nechybí možnost definovat hardwarová tlačítka, beaming a lock.

Další schopnosti

Dvě vynikající schopnosti programu jsem ponechal až na úplný závěr - tou první je schopnost vytvářet linky do ostatních aplikací (příslušné soubory jsou součástí programu) s odskokem do tohoto programu. Můžete si například vytvořit upozornění na nějakou činnost a z DiddleBug udělat odskok/záznam do DateBk3 (ActionNames), a to včetně času a Alarmu. Seznam takto podporovaných linků by byl poměrně obsáhlý - zkoušejte, je to zdarma.

Druhá schopnost je pomocí přiloženého hacku DiddleBug ScreenCap provést definovaným povelem otisk aktuální obrazovky (funguje v kterékoliv aplikaci) s přechodem do DiddleBug. Můžete tak například ze zobrazení konkrétního kontaktu v AddressBook přeskočit do DB a doplnit "snapnutou" obrazovku s telefonním číslem ruční poznámkou a alarmem. Můžete s touto vymožeností dělat spousty dalších užitečných věcí, minimálně můžete tento hack používat k bleskovému spuštění DiddleBug - u těchto aplikací totiž záleží velmi na rychlosti spuštění.

Závěr :

Troufám si říct, že po hodinách a nákupních programech jsou ručně psané "poznámkovníčky" další kategorií Palm programů, kde ze všech drahých programů je nejlepší ten zadarmo. DiddleBug Mitche Blevinse je rozhodně jeden z nejpovedenějších GNU projektů a rozhodně si zaslouží vaši pozornost.