Dicota Keyboard - plnohodnotná klávesnice za pár korun

Klávesnice. Jedno z nejdiskutovanějších témat při debatách o koncepci PDA. Běžný počítač se bez ní neobejde. Jak jinak by se pracovalo s jeho aplikacemi, které vyžadují zadávání dat, nebo třeba jen rychlou navigaci pomocí tlačítkových zkratek? Jak jinak by se tvořily texty jako tento, jak jinak bychom hráli hry?

Ve světě kapesních počítačů ale bylo z plnohodnotné klávesnice tak, jak ji známe ze stolních zařízení zrezignováno. Jedná se o mechanicky příliš komplikovanou záležitost, kterou je možné miniaturizovat pouze do určité míry. Pak se stává nepraktická a nepoužitelná. I zde ovšem záleží především na schopnosti tvůrců konkrétního zařízení.

A tak se stalo, že zatímco tvůrci klasických kapesních počítačů alfanumerickou klávesnici postupně zcela zavrhnuli, a místo ní využívají různé druhy detekce písma, autoři komunikátorů se k ní zpět vracejí. Klávesnička, kterou najdeme například v palmech Tréo, v mobilních přístrojích iPAQ a v komunikátorech Blackberry umožňuje zadávání textů, které jsou u těchto zařízení typické. Tedy poznámek, e-mailů, SMS. Nehodí se pro delší texty, ostatně není pro ně ani určena. Naproti tomu u čistých PDA, která jsou spíše zaměřena na použití aplikací a PIM (jistěže kromě přístrojů typu MDA), než komunikačních funkcí by klávesnice překážela. Kvalitní rozpoznávání písma ve spolupráci s funkcí hlasového záznamu umožňuje efektivně využít malé rozměry přístroje ve spojení s dostatečnou mírou jeho pohotovosti. Pokusy integrovat klávesnici do těchto zařízení, jak se tomu stalo u starších modelů Sony Clié nevedly k úspěchu.

Přesto existují situace, kdy by se i v běžných PDA plnohodnotná klávesnice velmi hodila. Případem je, když používáte obyčejný palm jako poznámkový blok v knihovně, nebo když s ním cestujete a potřebujete přepsat rozhovor. Při práci s delšími texty je systém rozeznávání písma nepohodlný a při nejlepší vůli pomalý. Právě v těchto případech se nejlépe využije externí klávesnice. Tedy klávesnička formou příslušenství k PDA. Existují v různých modelech a od spousty výrobců. Ta, kterou jsme vyzkoušeli je určena pro starší PalmOS zařízení, ale jak uvidíte, svou funkci plní velmi dobře a dá se sehnat skoro „zadarmo“.

Dicota

Německá firma Dicota je známým výrobcem příslušenství k přenosným počítačům. Asi největšího rozšíření doznaly její brašny, kufříky a podobný „obalový materiál“. V nabídce je nicméně i další příslušenství a to nejen k notebookům. Jedním ze zajímavých doplňků pro kapesní počítače se systémem PalmOS je, respektive byla speciální „Input-PDA Keyboard“. Tato přenosná rozkládací klávesnička je určena pro starší typy palmů s univerzálním konektorem. To znamená, že je možné ji používat v prvních Tungstenech (až cca po T3), jejich bezprostředních předchůdcích (m5x) a těch zařízeních, která s nimi mají kompatibilní příslušenství. Přestože v době uvedení, respektive regulérního prodeje byla cena klávesnice i přes tři tisíce korun, dnes je možné ji sehnat za zlomek této hodnoty. Nám se to podařilo cca za 250 Kč, nicméně jsou údajně i lacinější prodejci. Za tuto cenu přitom ke svému palmu dostanete neobyčejně výkonný a užitečný kus příslušenství.

Vzhled a konstrukce

Klávesnička je konstruována jako výklopné „samozabalující se“ zařízení. V přepravním režimu je uzavřená do sebe tak, že vnější strany tvoří obal. Její rozměry jsou o něco větší, než hodnoty uzavřeného palmu T3, hloubka pak zhruba dvojnásobná. To znamená, že klávesnice – pouzdro se vejde do dlaně, i když samozřejmě ne tak pohodlně, jako samotné PDA.

Příprava klávesnice spočítá v jejím rozklopení po uvolnění mechanické pojistky na boku. Uvnitř pouzdra se nachází samotná tlačítka rozdělená do dvou bloků, na vnější – spodní straně pouzdra pak gumové prvky, které zajišťují stabilitu klávesnice na podložce.

Jeden z bloků kláves je v pouzdře uchycen tak, že je možný jeho posun. Ten se provede zatlačením na prvky u kraje tohoto (pravého bloku) směrem do středu. Tím se klávesnice opticky zkompletuje do jediného bloku tlačítek.

Spojení s PDA a současně jeho uchycení zajišťuje výsuvný držák v levé horní straně klávesnice. Držák umožňuje několik různých úhlů polohy kapesního počítače. Protože ale klávesnice vznikla dříve, než moderní Tungsteny, nepočítalo se při její konstrukci s možností horizontální polohy přístroje. Tungsten díky pevnému konektoru v klávesnici sedí „na výšku“, což není chyba, ale na druhou stranu to komplikuje využití jeho displeje. Jinak je ale potřeba říct, že klávesnička je mechanicky zvládnutá velice dobře, je z kvalitního materiálu a má docela dobrou odolnost, za předpokladu, že se uživatel vyvaruje kritických situací.

V běžném provozu

Pro správnou funkci klávesnice je potřeba mít v palmu nainstalovaný příslušný ovladač. Ten je k dispozici v několika verzích, doporučujeme vždy tu nejnovější. CD se základním softwarem je součástí balení klávesnice.

Schopnost zadávat české znaky je standardně integrována v populární lokalizaci PiLoc, je třeba ji nicméně zapnout. Někteří uživatelé klávesničky zaznamenali problémy se spouštěním a použitím zadávání českého textu. Můžeme potvrdit komplikované zadávání vzácně se vyskytujících znaků, ale jste-li zvyklí na to, že klávesnice, kterou používáte nemá české popisky (Dicota je nemá), pak budete schopni psát rodným jazykem na palmu s její pomocí poměrně rychle. Ovladač umožňuje konfigurovat některé vlastnosti klávesnice, vytvářet klávesové zkratky a nastavit si ji tak k obrazu svému. Na začátku používání klávesničky došlo na palmu T3 k několika samovolným restartům, ale poslední dobou se již žádné potíže neobjevily.

Klávesnička velmi dobře spolupracuje s obvyklým PIM softwarem a aplikacemi. Funkce zadávání zkratek pomocí kombinací kláves, programovatelné kombinace a funkční tlačítka – kopírující ta na palmu, to vše způsobuje, že při práci s textem nebudete potřebovat stylus. Ten je možné odložit do praktické přihrádky na pravé straně klávesničky.

Mouchy a nedostatky

Zdaleka největší vadou, kterou jsme na klávesnici shledali je ona, již zmíněná neschopnost používat horizontální režim palmu. Vysunutý T3 má – podle stupně opotřebení mechanické části a zvoleném úhlu – v klávesnici tendenci se zavírat. V zavřeném režimu ale uživatel přichází o část displeje. Tato vlastnost nicméně v praxi ubírá z použitelnosti klávesnice jen velmi málo.

Druhou nepěknou vlastností, respektive rizikem spojeným s klávesnicí je ona posuvná část tlačítek. Klávesnici je před uzavřením nutné opět „rozsunout“. Pokud na to, zvláště z počátku zapomenete, dojde při pokusu o její přivření k zalomení bloku tlačítek. To může vést až ke zničení klávesnice, a je nutné si na toto riziko dávat velký pozor.

Poslední vadou, se kterou jsme se setkali, byla určitá „netěsnost“ konektoru. To, že byl palm do klávesnice správně vložen neznamená, že s ní vždy měl elektrické spojení. Problém se vyřešil úpravou kraje samce konektoru klávesnice, takže nyní již spojení nevypadává. Máme za to, že se jednalo o nedostatek konkrétního kusu spíše, než o konstrukční vadu zařízení.

Chcete ji?

Pokud používáte PalmOS zařízení se starším typem univerzálního konektoru a máte možnost si klávesnici Dicota Input-PDA Keyboard pořídit, určitě to udělejte. Těch několik objevených nedostatků neznamená v poměru k užitečnosti a ceně okolo dvou set korun absolutně nic. Klávesnička představuje značné vylepšení PDA, umožní zadávat delší texty, jak ostatně ukazuje tento článek, který vznikl právě na ni. Pořídit ji lze od různých prodejců příslušenství k PDA, v našem případě byla získána z nabídky na stránkách www.gpp.cz, distributorů ale bude určitě více.