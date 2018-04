Diamond Twister – teď to pořádně roztočíme (recenze Java hry)

Zkuste se vžít do role inteligentního chlapíka, který když se rozhodoval, co dál dělat, kapsářství a zlodějna pro něj byla jasná volba. Po několika letech to už ale nebylo ono a vaše kariéra se pomaličku přehoupla k složitým a výnosným loupežím diamantů. Ačkoliv jde o trestný čin, je v něm určitá noblesa. Žádné zbraně a policejní složky si vašich akcí vůbec nevšimnou. Velmi důmyslný plán je stejný jako puzzle, vše do sebe zapadne a potom je to perfektní. Simulace takových akcí jsou jednoduché, prostě budete skládat dohromady diamanty, a když splníte určitou kvótu, znamená to, že byla vaše mise úspěšná.







Diamond Twister je rozdělen na dvě části. V první budete procházet 8 destinací a v každé z nich vyřešíte 8 misí. Je to vaše kariéra, kterou musíte zvládnout, abyste nemuseli do konce života sáhnout na páčidlo. Druhý mód je jen pro zábavu, můžete si v něm cvičit svůj lupičský um v nejrůznějších disciplínách. Mód kariéry je totiž stále stejný, každá úroveň má časový limit, do kterého musíte z přemístěných diamantů získat určitý obnos. Když to zvládnete, postupujete dál, když ne, musíte si úroveň zopakovat. Čím dál se v kariéře dostanete, tím více se odemkne nových možností ve druhém módu, kde můžete hrát nové zábavné varianty hry.







Základ hry se nikdy nemění. Vždy dostanete hrací pole plné drahokamů a vaším úkolem je přehodit vždy dva drahokamy tak, abyste dostali minimálně trojici stejných drahokamů vedle sebe. Takto vytvořená skupina zmizí a celé hrací pole se posune. Každé zmizení drahokamů pro vás znamená peníze. Kombinace několika zmizení nebo větší počet najednou spojených drahokamů znamená větší zisk a další bonusy. Peněžní zisk je důležitý především pro vaši kariéru, když přijmete nějakou výzvu, jde většinou o to najít pod drahokamy písmena nebo na každém poli nechat vybouchnout alespoň jeden drahokam. Všechny disciplíny ale spojují bonusy, ty jsou totiž pořád stejné a můžete je najít úplně všude. Pokud vám dochází čas, můžete získat symbol hodin, ten je ale ukrytý pod drahokamem, který musíte otočit, a čas na splnění mise se prodlouží. Tento bonus bohužel nemůžete nijak ovlivnit. Ničivé bonusy však ovlivnit můžete, získáváte je za kombinace nebo větší počet najednou zmizelých kamenů.







Grafika je dovedena k dokonalosti, ve hře je množství povedených animací a plno detailů, zvuk se u hry také vyvedl. Novinek se mnoho nekoná, podobné hry tu už byly a to nejen z dílen konkurentce, ale přímo od stejného tvůrce, takže spíš než o novinku jde o povedenou napodobeninu starší hry s o chloupek lepší grafikou a lepším zpracováním.



Proč hrát?

Povedené logická hra pro malé i velké hráče. Příběh je vítaným zpestřením při hraní, ale není hlavní. Potěší množství bonusů, které získáváte z kombinací několika mizících skupin kamenů. Dva módy hry jsou dobrý nápad, ale postupné odemykání mohlo jít rychleji, aby nebylo nutné dohrávat všech 64 velmi podobně vypadajících úrovní.





Jak objednat?

Odešlete SMS ve tvaru YOP FRHBM na číslo 9002279

Naše YOP cena 79Kč





Klady a zápory

+ několik různých pravidel hry

+ návyková

+ zpracování, grafika

- dlouhá a monotónní kariéra

- chybí hra bez časového limitu