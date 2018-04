Diamond MAKO za 99,- USD - jak je to doopravdy

Díky P. F. (který toho času pobývající v USA měl tu nezanedbatelnou výhodu, že si ho mohl objednat rovnou, což také promptně učinil...) se mi celkem náhodou podařilo zjistit, jak je to s cenami Diamondu MAKO v USA, i jak funguje česká lokalizace. Protože jsem po zveřejnění článku skoro nestíhal odpovídat na maily s dotazy ohledně MAKO (a protože jsem MAKO na testování neměl, nemohl jsem bohužel ani vědět, jak je to s funkčností lokalizace), rád bych se s vámi podělil o zkušenosti P. F. a další obecné informace o prodeji MAKO v USA. Takže za prvé - podle informací P. F., který si MAKO v USA za zmíněnou cenu koupil, na Diamondu MAKO funguje malá i velká česká lokalizace oficiálně dodávaná s REVO Plus. To je zajisté velmi dobrá zpráva pro všechny, kteří si chtějí MAKO v USA koupit nebo nechat poslat. Je v tom pouze jeden malý (a pro většinu uživatelů určitě zanedbatelný) háček. Oproti REVO Plus má MAKO "prohozené" dvě klávesy ´@´ (u MAKO je tento znak nad klávesou "2") a klasické uvozovky ´"´ (vedle Enteru), jinak prý vše funguje bez problémů a lokalizace se prý chová slušně a nepadá. Chybějící popisky kláves "nalepených" u REVO Plus na šasi přístroje si v případě potřeby můžete poměrně snadno vyrobit sami například z průhledné fólie (nebo ještě lépe samolepící fólie) potištěné na laserové tiskárně ve spolupráci s prakticky libovolným "šetrným" lepidlem (pozor na akryláty a další typy agresivních lepidel) či vhodnou lepicí páskou.



Na dodávaném CD je namísto PsiWinu jeho analogická mutace EPOC Connect dodávaná i k Ericssonu MC218, defacto se ale jedná o totožný software. Jisté úskalí přináší instalace češtiny právě přes zmíněný EPOC Connect, kdy se lokalizace odmítne nainstalovat s hlášením, že není nainstalován PsiWin. Stačí si tedy stáhnout PsiWin přímo z webové stránky Psion.com (či jeho mirrorů) a pak už lokalizaci můžete nainstalovat bez problémů stejně jako bonus aplikace dodávaná s EPOC Connectem (Opera apod.). Malý problém bude i ve zdroji, který je u MAKO samozřejmě pouze 110 V, redukci 220 V na 110 V lze ale koupit například v GM Electronics za pár stovek - MAKO tak vlastně nepozná, že nepoužíváte pouze originální zdroj a s nabíjením akumulátorů by tedy mělo vše probíhat bez jakýchkoliv potíží.



Poslední poznámka se týká dostupnosti MAKO v USA. Koupit ho můžete opravdu za cca 100,- USD (nebo o pár desítek či v krajním případě o cca 100,- až 120,- USD dráž v kombinaci s IrDA modemem, který samotný se v ČR prodává za více než 10 000,- Kč!!!) a to nejen na již dříve zmíněném Tigerdirect.com, ale už i na dalších internetových obchodech jako například Outpost.com, PC Connection (tady stojí MAKO stále ještě 150,- USD) nebo Half.com. Většina těchto typů internetových obchodů ale bohužel zasílá objednané zboží pouze na území USA a Kanady, takže si buď musíte najít ten, který posílá zboží i do Evropy, nebo si sehnat někoho, kdo MAKO z USA přiveze či objedná v USA a pošle pak poštou. Celková cena tedy bude cca 100,- USD + cena lokalizace (nejsem si ale jistý, zda ji ale u PointX prodávají pro REVO Plus i samostatně, ale existuje i malá česká lokalizace s názvem PsiLoc) + poštovné.