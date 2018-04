Diamond HomeFree – laciné bezdrátové propojení počítačů

Už i v Čechách není zcela neobvyklé, že existují malé lokální počítačové sítě soukromých uživatelů. Máte-li doma dva počítače, bezpochyby jste přemýšleli o jejich zasíťování. Pokud bydlíte v paneláku, určitě máte někde nablízku souseda, s nímž byste rádi sdíleli data a zapařili nějakou hru. I v malých kancelářích, kde není cenově vhodné kupovat centrální server, se rychlé a jednoduché propojení počítačů hodí.

Až doposud bylo třeba to řešit kabeláží - alespoň v případě, když bylo potřeba udržet cenu na rozumné úrovni. Firma Diamond Multimedia (výrobce modemů Supra a PC karet) nyní přichází s velmi zajímavou možností, jak za velmi přijatelných podmínek vybudovat lokální počítačovou síť na radiové frekvenci - tedy snadno spojovatelnou, mobilní. Řešení pod prozaickým názvem HomeFree je vhodné i pro notebooky.

O co jde?

HomeFree představuje ISA, PCI nebo PCMCIA II karty, které jednoduše vsunete do volného slotu ve vašem počítači, nainstalujete dodaný software a máte síť - tedy alespoň v případě, kdy jste tento postup zopakovali u alespoň dvou počítačů. HomeFree funguje na nekoncesované frekvenci 2,4 GHz modulací rozprostřeného spektra a jeho provoz je tedy možný i u nás. Na celkem 81 kanálech (používán frequency hopping) se HomeFree prohání rychlostí 1Mbps až do vzdálenosti 50 metrů - vysílacím výkonem 10 mW. Odezva sítě přitom je okolo 30 ms, tedy jen o málo více, než u klasického Ethernetu.

V HomeFree lze celkem propojit až 16 počítačů, což je více než dostatečný počet. V rámci HomeFree sítě lze sdílet společně i zdroje, tiskárny a dokonce se dodává i software pro surfování po internetu přes jeden počítač, jenž k internetu je napojen. Dosah by bylo možno zvětšit použitím směrové antény, což ale karty implicitně neumožnují - to je docela škoda, tak by se daly přemostit i několikaset metrové vzdálenosti například mezi paneláky. Zasíťovat si můžete počítače s Windows 95/98, chystá se i verze ovladačů pro WinNT.

A jaké jsou ceny?

Za balení HomeFree Desktop Pack - tedy 2 karty ISA a software pro sdílení internetu zakoupíte za cca. 6700 Kč, Combo Pack s PCMCIA kartou pro notebook a ISA pro desktop zakoupíte za cca 7500 Kč (vše bez DPH). I zde je přiložen software pro sdílení internetu. Samotné karty ISA/PCI bez software pro sdílení vyjdou na cca. 3500 Kč, za PCMCIA zaplatíte 4400 Kč.

Tyto ceny jsou cca. 2-3x vyšší, než ceny samotných klasických síťových karet. Zde je ale třeba připomenout eleganci radiového řešení, snadnou instalaci a nulové problémy s kabeláží. Ceny jsou navíc ještě v akceptovatelné výši - nejde o desetitisícové sumy. Pravdou je, že klasický Ethernet můžete hnát na 10 Mbps, ale pro běžné použití v menší síti je rychlost 1 Mbps více než dostatečná.

Pokud potřebujete prosíťovat pár počítačů, je toto řešení velmi zajímavé - malá kancelář nebo pár přátel si takto za pár korun může postavit velmi snadno a rychle svoji vlastní počítačovou síť. Ještě se tak složit na pevnou linku a je spokojenost dokonalá...