DGS aneb filmy na komunikátoru NOKIA 9210

Filmy na NOKII 9210/9290? Realita nebo science-fiction? S DGS je to opravdu realita! Operační systém DGS speciálně adaptovaný pro NOKI 9210/9210 pochází od belgické společnosti Millenium Gate N.V., respektive jejího elektronického guru Guillaume Defossého, a nabízí možnost přehrávat na displeji komunikátoru krátké i delší filmy s rychlostí 25 snímků/s. Film je společně s operačním systémem uložen na paměťové kartě (DGS zabírá cca 11 MB), přičemž datový tok přehrávaného filmu obvykle nepřekračuje 15 kbps. Ti bystřejší tedy už určitě pochopili, že o kvalitě se příliš mluvit nedá, také velikost takto upraveného filmu se od větší poštovní známky příliš neliší a o rychlosti u širokoúhlých filmů s poměrem stran 1,80:1 nebo 2.25:1 lze jen spekulovat. Celá technologie byla představena už na březnovém CeBITu 2002, a protože se jedná o velmi atraktivní řešení pro mobilní počítače, byla prezentována právě v implementaci pro komunikátor NOKIA 9210.



Ukázka DGS optimalizovaného pro hardware NOKIE 9210 názorně demonstrovala nejen výkon interních komprimačních algoritmů DGS, ale také vskutku neuvěřitelně působivé nasazení této technologie v praxi. Podrobnosti o DGS technologii jsou opravdu víc než zajímavé a skoro až neuvěřitelné. Prezentovaný film o délce 108 minut (jeho rozlišení nebylo uvedeno, ale z obrázku jasně vyplývá, že se jednalo o poněkud větší poštovní známku) byl totiž přehráván z výše uvedené 16 MB paměťové karty, na které navíc něco kolem 11 MB zabíral samotný DGS a další utilitky. Zdá se to neuvěřitelné, že? Pokud si ale znovu připomeneme, že bitrate filmu přehrávaného rychlostí 25 snímků/s byla zhruba 15 kbps, dostaneme se při zohlednění nižší bitrate například u titulků apod. na neuvěřitelných cca 7-12 MB. Jaké obrazové informace (o zvuku se totiž zásadně v dostupných materiálech nehovoří...) mohou být uloženy v datovém toku 15 kbps, na to se mne opravdu neptejte, prezentaci ani předváděné video jsem bohužel neviděl. Pokud ale vůbec něco vidět bylo, jedná se opravdu o převratnou technologii, která má velkou šanci se prosadit v mnoha mobilních zařízeních kapesními počítači počínaje a mobilními telefony konče. Reklamní spoty, videoklipy a další kratší videoprezentace v délce několika desítek či maximálně několika set KB bude možné stáhnout velmi rychle a v budoucnu doufejme i relativně lacino i do smartphones a dalších typů mobilních telefonů či multifunkčních zařízení různých druhů, otázkou ale zůstává, zda autoři DGS dokáží tuto zřejmě velmi nadějnou technologii prosadit do praxe vedle již stávajících konkurenčních "standardů", jako je například formát MPEG-4.