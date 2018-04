Devět z deseti dětí má mobil

Velmi překvapivé a zároveň znepokojivé číslo přinesla studie, zjišťující používání mobilních telefonů mezi dětmi ve Velké Británii. Podle jejích výsledků má devět z deseti studentů mladších šestnácti let mobil. Toto zjištění přichází právě rok poté, co výzkumná skupina doktora Stewata předala britské vládě zprávu o škodlivosti mobilních telefonů. V závěru zprávy bylo přímo uvedeno, že děti mladší šestnácti let by měly mobil používat jen v nutných případech. Dnešní průzkum ovšem jasně ukazuje, že děti ani jejich rodiče nebrali doporučení příliš vážně.

Stejně jako pouze jeden z deseti dotázaných neměl telefon, tak na druhou stranu se mezi každými deseti našel jeden, který stráví s telefonem u ucha alespoň 45 minut denně. Takový je závěr výzkumu vedeného Centrem pro vědeckou výchovu na Seffieldské univerzitě, v němž bylo dotázáno 1000 studentů, z nichž 941 patřilo do skupiny dětí mladších šestnácti let.

Výsledky také ukázaly, že zpráva o škodlivosti záření z minulého roku již přišla vlastně o něco později, než měla. Dvě třetiny z dětí vlastnících mobilní telefon ho totiž již používá déle než rok. Podle závěru doktora Stewarta mají elektromagnetické emise vyzařované z mobilního telefonu větší vliv na mozek dětí do šestnácti let, neboť jsou ještě ve vývoji a mají tenčí lebku. Toto konstatování se sice již dlouho objevuje v médiích i na letácích prodávaných s každým mobilem v Británii, ale pouze 11 procent dotázaných studentů věří, že je záření z mobilů nějak ovlivňuje.

Dobrou zprávou je, že valná většina mladých lidí používá mobil především pro posílání textových zpráv a telefonuje jen málo. Podle průzkumu celých 77 procent dotázaných hovoří po telefonu maximálně 15 minut denně. Naopak SMS jsou mezi studenty velmi oblíbené – jsou totiž znatelně levnější než hovorné. V Británii, stejně jako na celém světě, je prudce stoupající počet posílaných SMS zpráv způsoben především mladými „spisovateli“. Šestina dětí zúčastnivších se průzkumu posílá denně více než deset textových zpráv, přičemž ani autoři 30 a více zpráv nejsou výjimkou.

Přestože není jednoznačně prokázán negativní efekt mobilních telefonů na mozek, valná většina fyziků i lékařů se shoduje na tom, že dětský mozek je rozhodně k ovlivnění náchylnější. Proto většina výzkumníků doporučuje omezit telefonování dětí jen na důležité záležitosti. Přesto se zdá, že stejně jako dospělí, ani děti si z možného rizika moc nedělají.