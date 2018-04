Devět z deseti čísel Telecomu je digitálních

Český Telecom do července napojil 90 procent telefonních stanic na digitální ústředny. Je to o čtyři procentní body více než na konci minulého roku. "Celá síť by měla být digitalizována do června roku 2002," uvedl na setkání s novináři viceprezident pro sítě Petr Slováček.

Kompletní digitalizace k 1. červenci příštího roku je podle Sedláčka potřebná k zavedení služeb volby operátora a přenositelnosti čísla, které požaduje telekomunikační zákon jako možnost přístupu alternativních operátorů ke koncovým zákazníkům.

Volba operátora znamená, že si zákazník Telecomu bude moci buď vytočením číselné předvolby nebo pevným nastavením na ústředně zvolit operátora, který přenos hovoru uskuteční. Přenositelnost čísla umožní zachování stejného telefonního čísla zákazníka u různých operátorů.

Zavedení služeb si vyžádá miliardové investice a bude mimo jiné znamenat výměnu programového vybavení na všech 141 ústřednách. Síť Telecomu by měla mít za rok kapacitu 4,5 miliónu digitálních přípojek.

Telecom je největším provozovatelem pevných linek v ČR, jejichž počet se pohybuje kolem 3,84 miliónu.