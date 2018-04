Devět palců jako zlatá střední cesta. Test Samsung Galaxy Tab 8.9

Pokud hledáte špičkově vybavený tablet s operačním systémem Android a nevyhovuje vám desetipalcová úhlopříčka, je Samsung Galaxy Tab 8.9 ideální volbou. Minimálně do příchodu modelu Galaxy Tab 7,7 totiž budete tak malý a zároveň výkonem nadupaný tablet na trhu hledat jen stěží.

Galaxy Tab 8.9 má totiž naprosto shodný hardware se špičkovým modelem 10.1 a pohání jej "tabletový" Android 3.1 Honeycomb. Menší sedmipalcové tablety se v současnosti většinou musí spokojit s menší porcí výkonu - teprve nové Galaxy Tab 7 a 7.7 přinesou i na toto pole dvoujádrové procesory. Otázkou zůstává, jak se budou rovnat svým větším sourozencům. Tablety Samsung s devíti a deseti palcovou úhlopříčkou totiž pohání dvoujádrový čipset Nvidia Tegra 2, zatímco menší tablety dostanou vlastní procesory od Samsungu.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon

příjemná úhlopříčka displeje

malé rozměry a nízká hmotnost

výborný displej s vysokým rozlišením

Proč nekoupit? lesklý displej se špatnou čitelností na slunci

oproti desetipalcovému modelu horší výdrž na baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 10 700 - 18 450 Kč (testovaná verze 15 490 Kč)

Pro majitele větších tabletů to například znamená možnost přístupu k řadě optimalizovaných 3D her skrze portál Tegra Zone. O tom ale až později. Jak jsme již psali, model 8.9 se od svého většího sourozence liší opravdu jen velikostí, a tak jde o další volbu pro zákazníky. I proto bude tento test podstatně stručnější než obvykle, veškeré důležité poznatky a údaje najdete v naší recenzi desetipalcové verze tabletu.

Možnosti volby - doplňující se varianty

Samsung přistoupil na českém trhu k poměrně obvyklé taktice, kdy nabízí pouze některé verze svých tabletů. Zdánlivě extrémně široká škála voleb je tak o něco zúžena. U modelů 10.1 a 8.9 navíc Samsung ještě vybral takové varianty, které si vzájemně vlastně nebudou moc konkurovat.

Každopádně, zájemci o desetipalcový tablet si mohou koupit 16 nebo 64 GB verzi, v obou případech s podporou 3G, jako základní model je tu 16 GB varianta bez 3G. Tablet Galaxy Tab 8.9 pak Samsung nabízí ve verzích 16 a 32 GB. Zatímco 32 GB verze má 3G, model s menší kapacitou paměti podporu operátorských dat postrádá. Tím se opravdu volby velmi zužují. Tento fakt je o to nepříjemnější, že se u těchto tabletů nedá rozšířit kapacita paměti - verze, kterou zvolíte, vám bude muset dostačit po celou dobu používání tabletu. Z tohoto hlediska se fakt, že Galaxy Tab 8.9 nabídne maximálně 32 GB paměti, jeví jako trochu nešťastný. Je samozřejmě možné, že se časem na trhu objeví i ostatní varianty.

Mimochodem, zajímavé je i porovnání cen, základní modely obou tabletů mají velmi podobnou cenovku - 8.9 s 16 GB paměti a pouze wi-fi stojí 10 700 korun, stejně vybavený model 10.1 je o 490 korun dražší. My jsme testovali 32 GB 3G model, který svou cenou 15 490 korun zapadá téměř přesně doprostřed mezi 16 GB 3G verzi a 64 GB 3G verzi většího modelu (ceny 13 990 a 18 450 korun). Z toho vyplývá, že devítipalcový tablet je o pár stokorun levnější než odpovídající desetipalcová verze - rozdíl je to ale vzhledem k celkové ceně zanedbatelný a při rozhodování nebude hrát roli. Hlavní roli tedy hrají rozměry tabletu.

Vzhled a konstrukce - stejný design v menším balení

Samsung Galaxy Tab 8.9 má naprosto stejný, Applem patentovaný, design jako model 10.1. V galerii k článku bychom vám klidně mohli servírovat fotografie desetipalcové verze, rozdíl by poznali jenom opravdoví znalci. Běžný uživatel by bez měřítka asi nedovedl určit, jaká verze se na snímcích nachází.

Ve vzhledu obou tabletů je kromě velikosti totiž vlastně jediný drobný rozdíl - tím je rozmístění prvků na horním okraji tabletu. U verze 8.9 se totiž 3,5 mm sluchátkový konektor přesunul na levou stranu do sousedství ovládacích tlačítek (zapínání a kolébkové tlačítko pro ovládání hlasitosti), zatímco slot na SIM kartu se posunul dále od středu na pravou stranu.

Tím ale vizuální rozdíly mezi oběma verzemi končí. Tělo je ze stejných materiálů, a tak opět můžeme kritizovat jeho velkou náchylnost k upatlání - pravda, bílá barva asi z některých úhlů maskuje lépe než barva černá.

Tloušťka tabletu zůstala zachována na hodnotě 8,6 mm, rozměry ale klesly na 230,9 x 157,8 mm. To, že musel výrobce vnitřnosti dovnitř trochu více nacpat, má jeden vcelku příznivý důsledek - u 10.1 kritizované mírné prohýbání středu zadního krytu tabletu se v případě verze 8.9 nekoná. Tablet tak působí solidnějším a pevnějším dojmem. Opět platí, že kvality zpracování iPadu ale tablet od Samsungu nedosahuje.

Spíš než pokles rozměrů je u devítipalcového tabletu sympatický pokles hmotnosti - váha se zastaví na hodnotě 453 gramů, což je o 112 gramů méně než u desetipalcové verze a o výrazných 152 gramů méně než u iPadu 2. To znamená, že devítipalcový tablet a leckterý smartphone váží totéž, co desetipalcový tablet - tento fakt může být pro některé cestovatele poměrně zajímavý.

Displej a ovládání - stále se leskne

Displej tabletu má tentokrát úhlopříčku 8,9 palce, rozlišení 1280 x 800 pixelů zůstalo zachováno. To znamená, že obraz na displeji menšího tabletu je jemnější než u desetipalcové verze, rozdíl ale opět není nijak zásadní. Zachováno zůstalo i velmi lesklé krycí sklo displeje, to sebou nese spoustu nežádoucích odlesků a poměrně špatnou čitelnost displeje na přímém slunci. Celkově ale v dané kategorii patří displej ke špičce.

Když už jsme u těch společných znaků - i na Galaxy Tab 8.9 běží klasický tabletový Android 3.1 Honeycomb, který má oproti tovární verzi jen upravené widgety. Samsung se tak pomocí nich snaží navodit atmosféru svého prostředí TouchWiz. I pro menší tablet tak platí, že se při jeho ovládání obejdete bez jakýchkoli hardwarových tlačítek - ostatně, v rámu okolo displeje se žádná tlačítka ani nenacházejí.

Opět platí, že ovládání Honeycombu přejde uživateli velmi rychle do krve, a to i přesto, že některé položky jsou na první pohled možná zbytečně rozstrkané do různých rohů displeje. Na druhou stranu to ale uživatele naučí, že pro menu a aplikace musí sáhnout doprava nahoru, pro hledání zase doleva nahoru. Stavová a ovládací lišta ve spodní části obrazovky je uživatelovým stálým společníkem, příjemné je, že stav přístroje a seznam upozornění je schopen se ukázat přes kteroukoli běžící aplikaci - tu tedy není potřeba opouštět a po zavření lišty se do ní zase vracet.

I pro devítipalcový tablet platí, že mobilní verze androidu jsou na současných špičkových telefonech o něco rychlejší, ale systém tabletu je stále velmi svižný. V případě hraní náročnějších her je ale lepší vzít management systému do svých rukou a pro jistotu nepotřebné běžící aplikace ukončit. Hardware zůstává u devítipalcové verze stejný - tedy dvoujádrová Tegra 2 s taktem jader 1 GHz a 1 GB paměti RAM.

Baterie - nižší kapacita i výdrž

Zatímco menší rozměry tabletu cestovatele potěší, fakt, že je menší verze vybavena i baterií s nižší kapacitou, už tak potěšující být nemusí. Rozdíl je poměrně výrazný, kapacita klesla o rovných 1 000 mAh na 6 000. To se projevuje i na praktické výdrži tabletu, a to dokonce více než napovídá papírový rozdíl. Zatímco běžný den používání tablet i nadále zvládne, při extrémní zátěži odpadá devítipalcová verze o dost rychleji. Tam, kde větší varianta vydržela zhruba pět hodin, u 8.9 jsme naměřili výdrž jen asi 3,5 hodiny. Nižší výdrž na jedno nabití baterie je tak asi jedinou zásadní nevýhodou menšího tabletu oproti většímu.

Organizace a data - ucelený komplet

I běžná softwarová výbava zůstává u devítipalcového tabletu naprosto shodná s desetipalcovým. Jen se zdá, že programátoři Samsungu už vyřešili problém s padáním prohlížeče. Zatímco při testu verze 10.1 byl pád prohlížeče naprosto běžnou komplikací, u 8.9 zatím prohlížeč běží bez jakýchkoli problémů. Vylepšeno bylo i zobrazování stránek - ty, se kterými jsme měli při testu většího sourozence problémy, otevřel menší tablet naprosto bez potíží. Opět ale lamentujeme nad tím, že se tablet jen s velkým vypětím sil dá donutit, aby standardně zobrazoval "stolní" verze internetových stránek, nikoli jen jejich mobilní osekanou podobu. Samozřejmostí je podpora Flashe.

Líbí se nám také e-mailové aplikace, ať už Gmail nebo aplikace pro práci s Exchange nebo POP3 a IMAP schránkami. Opět chválíme i možnosti zadávání textu - stále je přítomna i klávesnice Swype, která umožňuje psát texty pouhými tahy prstem po klávesnici. Klávesnice tabletu je v každém případě velmi pohodlná - skýtá dostatek prostoru i v orientaci na výšku. Na šířku je pochopitelně ještě větší, ale v tomto případě je vhodnější psát s tabletem položeným na stole. I přes menší úhlopříčku bude mít nejspíš většina uživatelů problém dosáhnout palci rukou doprostřed klávesnice.

Zatímco dříve testovaný tablet Galaxy Tab 10.1 v době testu postrádal širší možnosti objednávání periodik, Galaxy Tab 8.9 je už pro čtení novin a časopisů vybaven. Vrátila se plnohodnotná aplikace Readers hub, pomocí které můžete snadno obsah nakupovat.

Multimédia - stejná porce zábavy

V multimediální oblasti je rozdílů mezi tablety ještě méně. Výbava je prakticky stejná, hry Samsung uživateli neservíruje, je nutné si je tedy stáhnout (v některých případech i zakoupit) z Android Marketu. Pokud máte rádi vizuálně bohaté hry s náročnou grafikou, dobrým vodítkem bude portál Tegra Zone, jehož aplikaci je ale nutno také do tabletu nejprve nainstalovat. V portálu najdete řadu špičkových her, které jsou optimalizovány přímo pro platformu Tegra, takové hry si pak vychutnáte ještě více než jejich běžné verze.

Rozdíl nemusí být viditelný na první pohled, ale příkladem budiž fakt, že při některých komplikovaných levelech Angry Birds se tablet zapotil a animace bortících se struktur nebyly úplně plynulé. Při hraní trojrozměrných titulů, jako je třeba Shadowgun nebo Dungeon Defenders, ale tablet neměl žádné problémy.

Fotografie pořízená tabletem Samsung Galaxy Tab 8.9 Fotografie pořízená tabletem Samsung Galaxy Tab 8.9 Fotografie pořízená tabletem Samsung Galaxy Tab 8.9

Fotografie pořízená tabletem Samsung Galaxy Tab 8.9 Fotografie pořízená tabletem Samsung Galaxy Tab 8.9 Fotografie pořízená tabletem Samsung Galaxy Tab 8.9

Vestavěný fotoaparát si ponechal rozlišení 3 megapixely, automatické ostření i přisvětlovací diodu. I třímegový fotoaparát je dostačující, kvalita snímků patří na poli tabletů ke špičce, mnohé smartphony s čipy o větším rozlišení ale přeci jenom fotí lépe.

Shrnutí - nemá přímou konkurenci

Devítipalcový tablet Galaxy Tab 8.9 je vlastně úplně stejný přístroj jako Galaxy Tab 10.1. Jen je menší a lehčí, ale také vydrží o něco méně na jedno nabití baterie. Z hlediska velikosti ale i ceny tvoří tento tablet v portfoliu značky Samsung jakousi střední cestu. To ale bohužel i proto, že výrobce zatím nenabízí verzi s větší kapacitou paměti.

Přímé konkurenty Galaxy Tab 8.9 prakticky nemá. A to může být jeho zásadní výhoda na trhu. Zatímco desetipalcových tabletů je spousta a sedmipalcových také, mezeru mezi nimi vyplňuje prakticky jen Galaxy Tab 8.9.

Při našem testu se nakonec naše sympatie přiklonily více k menší verzi tabletu. Její jedinou nevýhodou je snížená výdrž baterie, ale pozitiva převládají - úhlopříčka displeje je stále hodně velká, přesto už jsou rozměry a hmotnost tabletu v daleko příjemnějších mezích než u většího sourozence.

Samsung si ale za výjimečnost devítipalcového tabletu nechá stále pořádně zaplatit. Konkurence umí být v případě větších desetipalcových kousků levnější. Oproti konkurenci navíc může zákazníky trápit proprietární konektor namísto obvyklejšího microUSB.