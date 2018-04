Devět nových Samsungů – Elegance, Symbian i Windows Mobile

Samsung G810 – Nokie N95 třes se

Ačkoliv Nokia v Barceloně představila svoji novou vlajkovou loď N96, starší model N95 se může začít bát o svoji pozici. Samsung totiž představil nový smartphone se Symbianem 9.2 S60 třetí edice, který svojí výbavou přímo konkuruje tomuto oblíbenému mobilu.

Tahákem Samsungu G810 bude pětimegapixelový fotoaparát s trojnásobným optickým zoomem a xenonovým bleskem. Nechybí GPS navigace, wi-fi, Bluetooth 2.0, USB 2.0 a podpora YouTube. K dispozici je i 3,5 mm audio konektor a výstup na TV.

Smartphone s rozměry 103 x 52,9 x 17,9 milimetru má displej s rozlišením QVGA a úhlopříčkou 2,6 palce. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a podporuje sítě třetí generace UMTS včetně rychlých dat HSDPA 3,6 Mbps. Více o tomto smartphonu v tomto článku.

Samsung i200 – tenký smartphone s WM

Chytré mobily s operačním systémem Windows Mobile 6 zastupuje mezi novinkami Samsungu jednoduchý model i200. Předností tohoto telefonu bude spíše přijatelná cena, než bohatá výbava.

Tenký smartphone s rozměry 116,7 x 50,8 x 11,8 má QVGA displej s úhlopříčkou 2,3 palce. K fotografování slouží dvoumegapixelový fotoaparát. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a podporuje EDGE. Nechybí podpora 3G včetně HSDPA, Bluetooth 2.0 a USB 2.0.

Samsung F480 – konkurence pro LG Prada

Zajímavou novinkou je model F480 s uživatelským prostředím Croix, který přímo konkuruje LG Prada. Telefon má dotykový displej s rozlišením QVGA a úhlopříčkou 2,8 palce. Novinka se ovládá pouze prsty a ne dotykovým perem.

Fotoaparát má vysoké rozlišení pět megapixelů a disponuje automatickým ostřením. K dispozici je LED blesk, video editor a stabilizátor. Ve výbavě tohoto elegána najdeme vedle hudebního přehrávače i rádio s RDS. Konektivitu obstarává Bluetooth 2.0 a USB 2.0. Wi-fi bohužel chybí.

Tenký Samsung F480 s rozměry 95,9 x 55 x 11,5 milimetru váží 91 gramů. Tento model pracuje ve třech pásmech GSM a podporuje i sítě třetí generace UMTS. HSDPA podporuje datové připojení až 7,2 Mbps.

Samsung Soul (U900) – plně vybavený tenký elegán

Samsung Soul (zkratka z the Spirit Of ULtra) je elegantní plně vybavený vysouvací mobil, který nabízí místo tradiční navigační klávesy druhý dotykový displej. Toto ovládání výrobce pojmenoval Magic Touch by DaCP.

Tenký mobil s rozměry 104 x 49 x 12,9 milimetru má displej s rozlišením QVGA, který dokáže zobrazit 16 milionů barev. Pětimegapixelový fotoaparát je vybaven autofokusem a stabilizérem. Obligátní MP3 přehrávač doplňuje FM rádio.

Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (EDGE) a podporuje rovněž sítě 3G. V sítích třetí generace telefon umožňuje připojení na internet až rychlostí 7,2 Mbps díky podpoře HSDPA. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo USB 2.0. Více o Samsungu Soul zde.

Samsung F400 – špičkový zvuk od Bang & Olufsen

Další zajímavou novinkou je vysouvací model F400. Ten má konstrukci umožňující vysunout spodní část telefonu i nahoru. Na vrchu spodní části se nachází externí reproduktor. Telefon využívá technologii ICEamp od dánského hi-fi krále Bang & Olufsen.

Dále telefon nabízí QVGA displej s úhlopříčkou 2,2 palce, třímegapixelový fotoaparát a obligátní hudební přehrávač doplňuje FM rádio s RDS. Zkopírovat hudební soubory do telefonu bude možné přes Bluetooth 2.0 nebo pohodlněji přes USB 2.0.

Samsung F400 s rozměry 103 x 48 x 16,9 milimetru pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a podporuje 3G sítě UMTS. V sítích GSM telefon nabízí podporu EDGE, v 3G sítích pak HSDPA 3,6 Mbps.

Samsung P960 – mobilní televize s HSDPA

Samsung představil i mobil podporující digitální televizi ve standardu DVB-H. Model P960 v elegantním balení dále nabízí třímegapixelový fotoaparát a dobrý obraz by měl zaručit QVGA displej s úhlopříčkou 2,6 palce.

Rozměry Samsungu P960 jsou 102 x 53 x 16,5 milimetru. Ve výbavě dále najdeme hudební přehrávač, FM rádio s RDS, Bluetooth 2.0 a USB 2.0. Podporovány jsou opět tři pásma GSM a standard UMTS včetně rychlých dat HSDPA.

Samsung L770 – černý fešák s FM rádiem

Další novinkou Samsungu představenou v Barceloně je vysouvací mobil L770. Ten nabízí QVGA displej s úhlopříčkou 2,1 palce a dvoumegapixelový fotoaparát. Hudbu lze poslouchat nejen z hudebního přehrávače, ale také z FM rádia s RDS.

Rozměry modelu L770 jsou 102 x 48 x 14,2 milimetru. Konektivitu obstarává Bluetooth 2.0 a USB 2.0. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz), ve kterých podporuje EDGE. Nechybí možnost pracovat v sítích 3G při využití HSDPA 3,6 Mbps.

Samsung J150 – ultratenký klasik

Předposlední představenou novinkou je velmi tenký model J150 s klasickou konstrukcí. Tento model má displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev a má úhlopříčku 1,9 palce.

Ve výbavě telefonu nižší třídy najdeme 1,3 megapixelový fotoaparát, hudební přehrávač a FM rádio. Nechybí Bluetooth 2.0 a USB 2.0. Telefon zvládá tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy EDGE.

Samsung E251 – znovuzrozený bestseller

Poslední novým Samsungem je vylepšený nejprodávanější model výrobce. Staršího modelu E250 se prodalo 20 milionů kusů a tak se korejský výrobce rozhodl na úspěch navázat. Novinka má téměř shodné rozměry jako starší typ: 99,5 x 49,5 x 14,1 milimetru.

Displej s úhlopříčkou dva palce má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Displej je, stejně jako u všech zbývajících nových Samsungů, aktivní TFT. VGA fotoaparát a hudební přehrávač zůstal zachován. FM rádio nyní podporuje RDS. Nechybí Bluetooth 2.0, USB 2.0 a podpora tří pásem GSM (EDGE).

Termín uvedení do prodeje ani cenu u žádného nového modelu výrobce nezveřejnil.